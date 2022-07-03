朴恩斌透露接演《非常律师禹英禑》的原因：「这是和《恋慕》同时收到的作品，我其实没有把握演好」

真的演得很棒啦！TAT 朴恩斌完全就是个非常慎重又用心挑剧本的演员～。（大拇指）

由朴恩斌主演的 ENA 全新水木剧《非常律师禹英禑》一开播就好评如潮，这次她挑战的角色是智商高但情商低、有自闭症障碍的新进律师禹英禑，为了要演好这个角色，也做足了功课。



在接受《Allure Korea》杂志采访时，她聊到了关於接演《非常律师禹英禑》的原因，其实有一部分是很担心的。



她表示：「其实这是与《恋慕》同时收到的剧本，虽然我认为是一部好作品，但却没有把握能演好。一想到自己能否在不给任何人带来伤害、不打扰任何人的情况下做好，就感到有些害怕，所以多次委婉地拒绝了，但他们还是等待著我。为了编剧和导演对我的信任与报答这份心意，我才决定鼓起勇气接下这部作品。」



另外，她还提到了在这部作品中，每个人都是独特且丰富多彩的。而在诠释「禹英禑」时，她不会将自己局限在一个框框之中，别人觉得奇怪的地方她会努力展现出独有的特色，也能够从不同的视角观察并理解多元的一面。



看完朴恩斌主演的新剧《非常律师禹英禑》和她的采访内容，是不是又更了解她了呢？



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