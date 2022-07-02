最近韩剧超流行「疯批美人」人设！暗黑系邪魅，绝美又疯狂XD

《为何是吴秀才》里的徐玄振、《夏娃的丑闻》中的徐睿知、《安娜》里的秀智，她们都有一个共同的代名词-疯批美人！

何谓「疯批美人」？ 顾名思义就是指那些内心狂野偏执、行为任性疯狂，但颜值又很高，美到让人恨不起来的人。最近的韩剧偏爱这类「疯批美人」女主，而这类人设也最容易圈粉，尤其深受女性观众的喜爱。

《为何是吴秀才》吴秀才（徐玄振 饰）

徐玄振有一种知性的清冷美感，因此变成律界狠毒女王时，从形象上来看就颇具说服力。 原本她也是清纯可人、毫无心机的小白兔，但在独自经历了被骗到美国+被抛弃+流产+自杀之后，她重整旗鼓反杀回了人渣前男友爸爸的公司，迅速黑化，开启了大女主路线，冷漠低沉的语调、合身大气的套装、蔑视一切的眼神，徐玄振那层次分明、 丝丝入扣的演技直接让观众看得过瘾，甚至喊话「女人就是要搞事业，别谈感情！」哈哈哈，吴秀才，其实你可以再狠毒一点！



《安娜》李安娜（秀智 饰）

李安娜确实是个病人，因为剧里的人设是她患有雷普利综合症，用谎言掩盖另一个谎言，偷走了富二代小姐的履历和身份，一步一步走向上流社会的生活。 她自信、美丽又强大，时而纯真又无辜，时而张狂又邪魅，脸上明明在甜笑，心里却在算计要如何得手，但她越疯批，观众就越上头。



《夏娃的丑闻》李拉艾（徐睿知 饰）

没有最疯，只有更疯！纵观三位大女主，李拉艾绝对是最疯癫最任性的一位，为了复仇可以和仇人做朋友，可以勾引仇人的老公，只要能复仇，自己的肉体和心又算什么呢？ 李拉艾的每一步行动都是处心积虑算计的结果，细微到每个眼神，每个动作，一切都是伪装的。



一个强大且自由，随时颠覆规则的疯美人，谁会不喜欢呢？

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