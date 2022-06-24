《安娜》今晚开播，三大看点抢先看：秀智变说谎精，与《机医》「安治弘医生」演夫妻！

「国民初恋」秀智的新剧《安娜》於今晚（24日）重磅开播。

《安娜》Coupang Play的原创剧集，虽然是电影，但是会以每集的形式播出，讲述了像雷普利症候群一样，以细小的谎言开始，过著完全不同人生的女人的故事，由秀智、郑恩彩、金俊瀚等人联袂主演。



看点一：代入感极强的叙事

电影改编自作家郑宣亚的小说《亲密的异乡人》，围绕患有雷普利症候群（通过不断说谎来达到满足，最终连自己也分不清现实与谎言，从此生活在幻想当中） 的女人展开。 她用一个有一个谎言包装著自己，已经分不清了现实与谎言，就此沉沦下去。 其实早前韩剧里也有写过类似的题材，李多海主演的《再见雷普利小姐》也是以「雷普利症候群」展开，女人深陷谎言的泥沼，很好奇秀智要如何诠释这样的角色。



看点二：秀智的演技变身

近些年秀智的演技大有进步，这次连片方都对她的表现赞不绝口。因编织的各种谎言，秀智需要不停转变人物的语气、行为、造型、微表情等，以此来展现深层次的心理变化。 从之前曝光的几张宣传海报就能看出秀智表演功底，生动地描绘了有着相反面貌的角色。 发布会上秀智还说：「从读剧本开始就像被安娜迷住了一样被吸引。 带著愉悦的紧张感进行了准备，并翘首以盼著拍摄日早日到来。 请大家多多期待我们和李柱英导演以及其他工作人员一起制作的《安娜》。 」



看点三：黄金阵容

韩剧的配角一直都是韩剧的看点之一，接得住主角的戏不说，还各个都演技流畅，很好地引领观众入戏。《安娜》除了邀请了秀智之外，郑恩彩、金准翰也倾力加盟。 郑恩彩曾在《The King：永远的君主》中饰演最美女总理具瑞怜，大展果敢、干练女强人气质，充满了自信。而金俊瀚则是《机智医生生活》第一部里的暖男住院医生安治弘，没再出演第二季让许多粉丝大喊可惜，这次新剧的回归竟然和秀智演起了夫妻，应该会引起许多关注吧。



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