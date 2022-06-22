tvN好剧《头号绯闻》终於官宣主演了！「傲娇明星讲师」郑敬淏VS「精力无限学生妈妈」全道嬿，太想看他俩谈恋爱了XD

tvN新剧《头号绯闻》官宣主演阵容，影后全道嬿和实力派小生郑敬淏合作了！

作为影后，全道嬿(全度妍)出演的作品都有品质的保证，之前和柳俊烈合作主演了《人间失格》，虽然没有预料中的大爆，但细腻的演技十分吸引人。 这次影后要搭档的是凭藉「机智」系列（《机智牢房生活》、《机智医生生活》）备受观众喜爱的郑敬淏。

《头号绯闻》是一部爱情喜剧，是《海岸村恰恰恰》的刘济元PD和梁熙承作家第三次合作的作品，讲述了王牌讲师与学生家长之间所发生的浪漫故事。 傲娇的金牌讲师碰上坚韧的学生妈妈，光是这个人设就够吸引人了。全道嬿饰演的是国家代表运动选手出身、很晚才接触应试教育的「国家代表小菜」店的女社长南幸善，是个即使面对挫折也绝不退缩、坚信自己选择的外柔内刚型人物。入门补习市场后，与明星讲师崔志烈结下了不解之缘。



郑敬淏扮演的崔志烈是天赋型+努力派人物，凭藉出色的讲课能力、敏捷的口才和圆滑的社交能力成为了明星讲师，是一个「财」貌兼备的男人。但因为在业界名声太大，一刻都不敢放松，这也导致他的性格更加敏感、冷漠。直到邂逅精力无限、阳光积极的南幸善，他的人生终於发生了改变。



据悉，《头号绯闻》预计在夏天开机拍摄，剧迷们就一起起耐心等待吧，相信影后+实力派小生的组合绝对不会让大家失望。

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