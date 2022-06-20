《柔美的细胞小将2》八笔&柔美吻戏花絮公开！朴珍荣亲自教金高银跳 GOT7 的舞，工作人员也笑场～

朴珍荣跟金高银主动牵手拍情侣合照，两只手搓来搓去真的太甜太自然啦～！（导演真的很懂我们想看什么）

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》第3集车内KISS吻戏引爆热烈的话题讨论，官方也在随后公开了最新花絮，除了吻戏之外，还有许多男女主角互动的有趣内容，让网友们忍不住赞叹：「两人的火花真的很棒！」



▼最新花絮：（建议可打开韩文字幕，再选自动翻译成中字观看）



在柔美（金高银 饰）向八笔（朴珍荣 饰）主动表明自己心意的经典场面，金高银和朴珍荣也自动融入剧情，不停地 cue OST（主题曲）切入的时间，一边唱著歌词：「Like a star~」让现场工作人员一起笑成一团，太欢乐了啦～。



而柔美在阶梯上滑倒，投入八笔怀抱的这一幕，两人也是尝试了多次，这场动作戏(!?)也是相当吃力～，两人的默契也越来越好。



接著就是进入两人交往后首次吻戏的高潮，金高银却在与朴珍荣对视后忍不住笑场，之后就努力进入专业演员的模式了，一起寻找最适合角度，希望能让观众看到最棒的一幕，播出之后当然是…相当成功！！！



应剧组要求拍的道具照（约会合照），两人牵起手来相当自然，金高银搓揉朴珍荣的手时，也让观众们感到相当心动～。



朴珍荣在花絮镜头前展示帮金高银贴心按摩的画面，立刻被金高银抓包！XD



最后，金高银大跳「OK舞」的这段，原来是朴珍荣亲自教的，这段舞蹈是朴珍荣所属男团 GOT7 的《Just right》经典动作，效果非常好，工作人员也因为意想不到的即兴表演而全场笑倒～。



*欲回顾剧情可按右侧连结观看：《柔美的细胞小将2》朴珍荣&金高银恋爱进度超快！八笔大胆征服了柔美的嘿咻细胞&爱情细胞EP.3-4

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