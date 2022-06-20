BTS防弹少年团的爆笑ENDING POSE：大喘气+无声的诉说+歪嘴WINK！RM你是在致敬权相佑吗XD

防弹少年团在《人气歌谣》的舞台上「玩」得很开心。

防弹少年团带来了新专辑《Proof》，并以歌曲《Yet to Come》、《For You》陆续亮相《Show Champion》、《M Countdown》、《音乐银行》等节目，斩获多个冠军。 最新曝光的《人气歌谣》舞台，7名成员们的ENDING POSE直接冲上了热搜，怎么会有这么可爱的男孩呢？

《For You》清新可爱，《Yet To Come》成熟有魅力，完全不同的风格牢牢抓住了粉丝们的目光。《For You》的「ENDING妖精」是J-HOPE、SUGA和V，J-HOPE露出浅浅的笑容，SUGA和V则调皮地故意大喘气，显示自己刚唱完歌超级累！



接下来就是《Yet To Come》的Ending了，各有特色。JIMIN无声地说了一段话，像是在感谢粉丝们的支持和喜欢。JIN竖起大拇指，从口型上来看似乎说了一句「加油」。RM抬头拽下帽子遮住了眼睛，做了一套「寄居蟹」动作（权相宇在《天国的阶梯》里的招牌动作，被剧迷们称为「寄居蟹」）。柾国故作深沉却在最后一秒破功，歪嘴并挤出一个wink。



出道9年的防弹少年团很懂得如何拿捏粉丝的心，这一套ENDING POSE结束之后引得全场尖叫声不断，把音乐放送节目直接提升到了演唱会的层次！《人气歌谣》中，防弹少年团又收获一个第一名，实现了4冠王的好成绩。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻