终於变主角了！钟真与哥哥Super Junior艺声感动合唱，声音与皱鼻表情被评如出一辙

很喜欢看这对兄弟，感情真好❤

时常在Super Junior成员的节目上出现的艺声弟弟金钟真（下图右，左为艺声），近日终於不再是临演或配角，与哥哥一同成为主角站在节目舞台上啦！



E.L.F.（Super Junior粉丝）应该都对「钟真」这个名字不陌生，临时出演了几次 Super Junior团综《SJ Returns》，也特别出演在哥哥的节目《我们成为家人了》，更在利特、东海的YouTube频道上出声或露过脸……也因此，钟真总是被粉丝笑称「简直是所有成员们的弟弟」、「 Super Junior的工具人」。

而在9日播出的SBS歌唱类型节目《Fantastic Family－DNA Singer》，请到钟真演唱一曲，并辅以各种提示，让现场主持群与嘉宾猜测他是哪位艺人的弟弟。钟真选择演唱了李承哲的〈不要说再见〉，表示哥哥在练习生时期很常唱这首歌，在因为家境困难想放弃歌手梦想之时，因为这首歌得到了力量。

▼钟真独唱片段



以五官判别以及各种提示渐渐缩小范围，多数都觉得钟真的哥哥很可能是 Super Junior圭贤，不过钟真说哥哥曾经戒酒七年，这让张度练等人马上察觉不对，因为圭贤可有绰号「曹酒鬼」啊！而李贤怡从头到尾秉持著差不多的意见，在钟真皱著眉唱歌后，更加确认他的哥哥是艺声。

艺声登场后，讲述了自己在校园参加比赛被挖掘的故事，也说了出道初期内心煎熬的过往。他表明成员们都太出色导致自己被埋没，第一张专辑每首歌都唱了，MV却没什么镜头，让他一度萌生放弃念头。后来，他转念一想，如果天生没有比别人优秀，是不是多努力就好了呢？事实也证明他的努力没有白费。



他与钟真选唱自己的OST名曲〈非你不可〉，首次的合唱版本就献给了弟弟。两个人深情演唱让现场人都忍不住沉醉，最后拿下了90分高分。这段演唱片段在网路上的反响也不错，不少人都被他俩带来的舞台感动，有网友们认为两个人演唱的表情与声线唯妙唯肖，还说艺声一脸宠溺、骄傲的模样真的太温暖了。。



▼快来看这对兄弟感人的合唱舞台吧！



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