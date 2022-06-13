終於變主角了！鐘真與哥哥Super Junior藝聲感動合唱，聲音與皺鼻表情被評如出一轍

很喜歡看這對兄弟，感情真好❤

時常在Super Junior成員的節目上出現的藝聲弟弟金鐘真（下圖右，左為藝聲），近日終於不再是臨演或配角，與哥哥一同成為主角站在節目舞台上啦！



E.L.F.（Super Junior粉絲）應該都對「鐘真」這個名字不陌生，臨時出演了幾次 Super Junior團綜《SJ Returns》，也特別出演在哥哥的節目《我們成為家人了》，更在利特、東海的YouTube頻道上出聲或露過臉……也因此，鐘真總是被粉絲笑稱「簡直是所有成員們的弟弟」、「 Super Junior的工具人」。

而在9日播出的SBS歌唱類型節目《Fantastic Family－DNA Singer》，請到鐘真演唱一曲，並輔以各種提示，讓現場主持群與嘉賓猜測他是哪位藝人的弟弟。鐘真選擇演唱了李承哲的〈不要說再見〉，表示哥哥在練習生時期很常唱這首歌，在因為家境困難想放棄歌手夢想之時，因為這首歌得到了力量。

▼鐘真獨唱片段



以五官判別以及各種提示漸漸縮小範圍，多數都覺得鐘真的哥哥很可能是 Super Junior圭賢，不過鐘真說哥哥曾經戒酒七年，這讓張度練等人馬上察覺不對，因為圭賢可有綽號「曹酒鬼」啊！而李賢怡從頭到尾秉持著差不多的意見，在鐘真皺著眉唱歌後，更加確認他的哥哥是藝聲。

藝聲登場後，講述了自己在校園參加比賽被挖掘的故事，也說了出道初期內心煎熬的過往。他表明成員們都太出色導致自己被埋沒，第一張專輯每首歌都唱了，MV卻沒什麼鏡頭，讓他一度萌生放棄念頭。後來，他轉念一想，如果天生沒有比別人優秀，是不是多努力就好了呢？事實也證明他的努力沒有白費。



他與鐘真選唱自己的OST名曲〈非你不可〉，首次的合唱版本就獻給了弟弟。兩個人深情演唱讓現場人都忍不住沉醉，最後拿下了90分高分。這段演唱片段在網路上的反響也不錯，不少人都被他倆帶來的舞台感動，有網友們認為兩個人演唱的表情與聲線唯妙唯肖，還說藝聲一臉寵溺、驕傲的模樣真的太溫暖了。。



▼快來看這對兄弟感人的合唱舞台吧！



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