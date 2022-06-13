《黑话律师》李钟硕首波剧照公开！囚徒造型面带伤痕眼神凄婉

今日《黑话律师》制作公司通过IG公开了3张李钟硕的剧中造型照片，其中一张穿著囚服、鼻梁上还有一道红色的伤痕，十分引人心痛。

MBC《黑话律师》讲述胜诉率只有10%的三流律师朴昌浩偶然负责了一桩杀人案之后，突然从「Big Mouth」被冤枉成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」，为了生存和守护家人，努力揭露庞大阴谋和特权阶层丑陋真相的故事。

制作公司A Story今天在IG上公开了李钟硕的三张剧照，其中一张穿著深浅棕色的西装和衬衫，露出自信温暖的笑容：



另一张照片中，他在法庭外与人发生争执，手中握著档，露出错愕的表情：



最后一张剧照里，李钟硕穿著囚服，脸上有好几处淤血和伤痕，神色凄苦无助，让人好奇究竟发生什么事。



朴昌浩因为讲话多於办事的性格，被法律界同僚嘲讽为大嘴巴（Big Mouth），想不到被人指控是发音相似的天才诈骗犯Big Mouse含冤入狱。 为了生存下来，他只能把自己变成真正的Big Mouse。



润娥饰演朴昌浩的妻子「高美好」，是一名外形美丽、性格强硬的护士。 她尽心尽力把原本无所事事的丈夫打造成律师，不相信丈夫是诈骗犯之类的鬼话，为帮他洗脱污名而亲自走入战场。



金柱宪饰演事件发生地九泉市的市长「崔道河」，是明星检察官出身，尝到权力的甜头之后和财阀、新闻界、政治界认识联手合作，还成为特权阶层秘密组织「NR论坛」的正式成员，人生目标是成为最有尊严的总统。 外表俊朗、举止彬彬有礼，但这一切也许都是假面。



玉子妍饰演崔道河的妻子「玄珠熙」，九泉医院的院长，拥有完美家庭、美貌与实力的她是「NR论坛」夫人团体的实质领袖，外表温和、内心则冷酷无情。



杨庆元饰演「孔志勋」，是媒体财阀「极东日报」社长、「NR论坛」的会长。 作为极东日报创始人的小儿子，凭藉聪颖的头脑和直觉大白哥哥们继承了新闻社。 喜欢收集艺术品、经营一家博物馆，会向政治家们赠送画作并进行游说，具有巨大的政治野心。



郭东延饰演有三次诈骗前科的「Jerry」，因为尊敬天才诈骗犯Big Mouse而把「Tom & Jerry」的老鼠Jerry作为昵称，认为朴昌浩就是Big Mouse本人，对他无限忠诚。



《黑话律师》由《德鲁纳酒店》《当你沉睡时》导演吴忠焕执导，新人编剧河蓝执笔，将在7月通过MBC播出、接档《医法刑事》，海外观众可通过Disney+追看！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻