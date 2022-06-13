《黑話律師》李鍾碩首波劇照公開！囚徒造型面帶傷痕眼神淒婉

今日《黑話律師》製作公司通過IG公開了3張李鍾碩的劇中造型照片，其中一張穿著囚服、鼻樑上還有一道紅色的傷痕，十分引人心痛。

MBC《黑話律師》講述勝訴率只有10%的三流律師朴昌浩偶然負責了一樁殺人案之後，突然從「Big Mouth」被冤枉成人盡皆知的詐騙犯「Big Mouse」，為了生存和守護家人，努力揭露龐大陰謀和特權階層醜陋真相的故事。

製作公司A Story今天在IG上公開了李鍾碩的三張劇照，其中一張穿著深淺棕色的西裝和襯衫，露出自信溫暖的笑容：



另一張照片中，他在法庭外與人發生爭執，手中握著檔，露出錯愕的表情：



最後一張劇照裡，李鍾碩穿著囚服，臉上有好幾處淤血和傷痕，神色淒苦無助，讓人好奇究竟發生什麼事。



朴昌浩因為講話多於辦事的性格，被法律界同僚嘲諷為大嘴巴（Big Mouth），想不到被人指控是發音相似的天才詐騙犯Big Mouse含冤入獄。 為了生存下來，他只能把自己變成真正的Big Mouse。



潤娥飾演朴昌浩的妻子「高美好」，是一名外形美麗、性格強硬的護士。 她盡心盡力把原本無所事事的丈夫打造成律師，不相信丈夫是詐騙犯之類的鬼話，為幫他洗脫汙名而親自走入戰場。



金柱憲飾演事件發生地九泉市的市長「崔道河」，是明星檢察官出身，嘗到權力的甜頭之後和財閥、新聞界、政治界認識聯手合作，還成為特權階層秘密組織「NR論壇」的正式成員，人生目標是成為最有尊嚴的總統。 外表俊朗、舉止彬彬有禮，但這一切也許都是假面。



玉子妍飾演崔道河的妻子「玄珠熙」，九泉醫院的院長，擁有完美家庭、美貌與實力的她是「NR論壇」夫人團體的實質領袖，外表溫和、內心則冷酷無情。



楊慶元飾演「孔志勛」，是媒體財閥「極東日報」社長、「NR論壇」的會長。 作為極東日報創始人的小兒子，憑藉聰穎的頭腦和直覺大白哥哥們繼承了新聞社。 喜歡收集藝術品、經營一家博物館，會向政治家們贈送畫作並進行遊說，具有巨大的政治野心。



郭東延飾演有三次詐騙前科的「Jerry」，因為尊敬天才詐騙犯Big Mouse而把「Tom & Jerry」的老鼠Jerry作為昵稱，認為朴昌浩就是Big Mouse本人，對他無限忠誠。



《黑話律師》由《德魯納酒店》《當你沉睡時》導演吳忠煥執導，新人編劇河藍執筆，將在7月通過MBC播出、接檔《醫法刑事》，海外觀眾可通過Disney+追看！



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