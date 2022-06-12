出道逾30年的前辈称赞IU在《德鲁纳酒店》「气场非凡」：「对戏时反而是她带给我能量」

这位前辈也是「韩剧熟面孔」啦！徐宜淑提到李知恩（IU）可是满满的佩服呢～



音乐剧演员出身的徐宜淑，2010年起跨足小萤幕，也成为「韩剧熟面孔」之一。她陆续出演了《欲戴王冠，必承其重－继承者们》、《奇皇后》、《六龙飞天》、《我身后的陶斯》和《德鲁纳酒店》等电视剧，强烈的眼神和浑厚的嗓音，令观众印象深刻。

出道逾30年的徐宜淑作客8日播出的MBC《黄金渔场－Radio Star》时，提及自己对於演戏有著要求，希望能用眼睛来交流，与对戏演员的眼神一来一往，会令她获得能量。曾是羽毛球选手的她，也会利用打羽毛球的时候训练眼神。

而曾与她合作tvN电视剧《德鲁纳酒店》的李知恩（IU），在徐宜淑心中留下深刻印象。回忆起首次拍摄，李知恩展现不凡的气场，那天相当寒冷，两人穿著古装...

徐宜淑尚未与李知恩对戏前，就听说这位年轻演员演技很好，两人互相说著台词时，李知恩的眼神毫不动摇，反而带给徐宜淑能量。她感叹：「难怪啊，《我的大叔》才演的那么好啊～」非常认可李知恩演技的徐宜淑，直到现在都还忘不了当初拍摄时感受到的震撼和立量。

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