出道逾30年的前輩稱讚IU在《德魯納酒店》「氣場非凡」：「對戲時反而是她帶給我能量」

這位前輩也是「韓劇熟面孔」啦！徐宜淑提到李知恩（IU）可是滿滿的佩服呢～



音樂劇演員出身的徐宜淑，2010年起跨足小螢幕，也成為「韓劇熟面孔」之一。她陸續出演了《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》、《奇皇后》、《六龍飛天》、《我身後的陶斯》和《德魯納酒店》等電視劇，強烈的眼神和渾厚的嗓音，令觀眾印象深刻。

出道逾30年的徐宜淑作客8日播出的MBC《黃金漁場－Radio Star》時，提及自己對於演戲有著要求，希望能用眼睛來交流，與對戲演員的眼神一來一往，會令她獲得能量。曾是羽毛球選手的她，也會利用打羽毛球的時候訓練眼神。

而曾與她合作tvN電視劇《德魯納酒店》的李知恩（IU），在徐宜淑心中留下深刻印象。回憶起首次拍攝，李知恩展現不凡的氣場，那天相當寒冷，兩人穿著古裝...

徐宜淑尚未與李知恩對戲前，就聽說這位年輕演員演技很好，兩人互相說著臺詞時，李知恩的眼神毫不動搖，反而帶給徐宜淑能量。她感嘆：「難怪啊，《我的大叔》才演的那麼好啊～」非常認可李知恩演技的徐宜淑，直到現在都還忘不了當初拍攝時感受到的震撼和立量。

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