2022下半年tvN有一大波好剧等著你：从OCN手里「抢到」两部悬疑片、金惠秀时隔20年演古装变中殿娘娘亲自教子！

韩剧圈有一句话叫「tvN出品，必属精品」，2022年已经过去了一半，听说下半年tvN为观众们又准备了一大波好剧。

《还魂》：李宰旭、庭沼珉、黄旼炫

已确定李宰旭、庭沼珉、黄旼炫、申承浩、刘俊相、吴娜拉等出演，以架空的大浩国为背景，讲述了通过「还魂术」可以改变灵魂，改变命运的主人公们克服一切获得成长的奇幻爱情故事，编剧则是曾写出大热剧《主君的太阳》、《花游记》、《德鲁纳酒店》的洪氏姐妹。 李宰旭在剧中将饰演大浩国张氏家族高高在上的不良少爷「张旭」一角。他因为有著狗血身世，被全国人议论纷纷，表面上游手好闲，看起来很酷，内心又有著恶童气质。后来他遇见了全国第一杀手（庭沼珉 饰），开始走向正道。该剧即将於6月18日开播。



《朝鲜精神科医师刘世风》：金旻载、金香起

新剧描述曾红极一时的内医院医官刘世风（金旻载 饰），被卷入不明阴谋后遭到驱赶，来到了怪异却又美丽的桂树村，与桂之韩（金相庆 饰）及徐恩宇（金香起 饰）相遇后而成为真正的心医的故事。 三人将以不亚於侦探的推理能力，追踪著人们的心病并给予温馨处方，对於恶人则给予痛快一击，心医三人帮将为观众们带来幸福又愉快的笑声。 童星出身的金香起竟然要在新剧中挑战寡妇形象，她心思缜密，能够推理人们心病原因，在遇见了刘世风之后也改变了人生。



《Adamas》：池晟、徐智慧

韩剧男神池晟终於要拍新剧了，本次搭档实力派美女演员徐智慧，并且池晟继《Kill Me Heal Me》之后再度挑战「一人分饰多角」。该剧围绕在20年前父亲遇害案件中，所被隐藏的秘密而展开的故事，主要讲述找寻埋藏的秘密的双胞胎兄弟，和目击者的女儿一起寻找消失的犯案凶器「Adamas 」，为了抓住真凶而出击的真实追击剧。池晟饰演双胞胎兄弟，徐智慧出演财阀家长子的老婆「尹慧秀」。强强联手令人期待。



《小妇人》：金高银、南志铉、朴持厚、魏嘏隽

该剧围绕家境清寒的三姐妹展开，讲述她们面对金钱这个人生议题时，各自如何以不同的方式对抗权势滔天、韩国最富有的财阀家庭。 金高银饰演大姐，从小就深知金钱的重要性，梦想是像一般人一样过著平凡生活，哪知偶然之中卷入了一件足以动摇她人生的事件里。 而魏嘏隽所饰演的角色则是一名出身英国名牌大学的顾问，不但外形帅气，更有著敏锐的判断力及出众的分析能力，在女主角陷入困境时来到她身边的重要存在。



《月水金火土木》：朴敏英、高庚杓、金宰英

朴敏英变身职业人妻，每天换老公，这个题材足够刺激、新颖。 「月水金火木土」在韩文里代表周一到周六，朴敏英饰演每天换老公的职业人妻崔尚恩，具备妻子应有各种的技能与品德，把结婚当做工作，只要出钱就能拥有一位完美娇妻，工时一周六天，周日休假，绝对不和男人共度周日。 先后和高庚杓、金英宰两个男人签订娇妻合约，三个人的关系变得越来越微妙....



《心理教练齐葛吉》：郑宇、李瑜美、权律、朴世荣

《僵尸校园》里的李瑜美终於出头了，首次担任电视剧女主角就和郑宇、权律、朴世荣等实力派搭档，讲述因故被永久除名的国家代表出身的跆拳道选手，回归担任国家代表精神教练，对抗胜利者独占的不合理世界，展开真正胜负的死守精神体育类电视剧。



《雨伞》：金惠秀、文相民

金惠秀这次要当妈了，儿子还是新生代男演员文相民，这是一部古装戏，以朝鲜时代为背景，讲述了王室中让人头疼的、调皮捣蛋的王子们努力朝著王世子之位奋进的极限宫廷成长记，通过黑色幽默方式向观众们展现朝鲜时代的皇家教育法。 金惠秀饰演中殿娘娘，这可是她继《张禧嫔》之后时隔20年再次饰演古装戏。



《以艺人经纪人生存》：李瑞镇、郭善英

该剧翻拍自人气法国喜剧《找我经纪人》，以演艺圈经纪人为主人工，讲述经纪人和大明星之间激烈孤军奋战的故事。 虽然和大韩民国最棒的明星们一起工作的「职业经纪人」，但是在自己人生中却是「菜鸟」般的人，他们的工作、爱情、欲望将通过大型演艺经纪公司 Mesode 娱乐为背景真实地展开。 之前尹汝贞的个人综艺《意外的旅程》中，李瑞镇就作为尹老师的经纪人亮相过，不知道他会不会以此为经验，将这一段经历融入到自己的演技中去呢？



《Missing：他们存在过2》：高洙、许俊豪

曾经在OCN播出第一季的《Missing》，新一季改到了tvN播出，据悉在韩国每天有将近200人失踪，其中又以妇女失踪数量在10年之内暴增10倍最为骇人，电视剧就以这样的社会议题为出发点，描述拥有阴阳眼的男主角高洙，在灵异村落携手找寻尸体和活口的烧脑灵异故事。 热爱悬疑题材的小伙伴们，记得开播时一定要冲哦！



《Blind》：玉泽演、河锡辰、郑恩地

预计在OCN播出的《Blind》也定档了tvN，这是《Voice 4》、《隧道》申勇辉导演的新作，是一部突然成为「被冤枉的受害者」的人与对不实的真相睁一只眼闭一只眼的「普通加害者」的悬疑追凶剧，故事将以刑警、法官、法学院学生、陪审员为中心展开。 玉泽演即将饰演重案组刑警「柳成俊」，一直梦想著惩治邪恶、拯救世界，铁血硬汉形象非常时候他哦。



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