2022下半年tvN有一大波好劇等著你：從OCN手裡「搶到」兩部懸疑片、金惠秀時隔20年演古裝變中殿娘娘親自教子！

韓劇圈有一句話叫「tvN出品，必屬精品」，2022年已經過去了一半，聽說下半年tvN為觀眾們又準備了一大波好劇。

《還魂》：李宰旭、庭沼珉、黃旼炫

已確定李宰旭、庭沼珉、黃旼炫、申承浩、劉俊相、吳娜拉等出演，以架空的大浩國為背景，講述了通過「還魂術」可以改變靈魂，改變命運的主人公們克服一切獲得成長的奇幻愛情故事，編劇則是曾寫出大熱劇《主君的太陽》、《花遊記》、《德魯納酒店》的洪氏姐妹。 李宰旭在劇中將飾演大浩國張氏家族高高在上的不良少爺「張旭」一角。他因為有著狗血身世，被全國人議論紛紛，表面上游手好閒，看起來很酷，內心又有著惡童氣質。後來他遇見了全國第一殺手（庭沼珉 飾），開始走向正道。該劇即將於6月18日開播。



《朝鮮精神科醫師劉世風》：金旻載、金香起

新劇描述曾紅極一時的內醫院醫官劉世風（金旻載 飾），被捲入不明陰謀後遭到驅趕，來到了怪異卻又美麗的桂樹村，與桂之韓（金相慶 飾）及徐恩宇（金香起 飾）相遇后而成為真正的心醫的故事。 三人將以不亞於偵探的推理能力，追蹤著人們的心病並給予溫馨處方，對於惡人則給予痛快一擊，心醫三人幫將為觀眾們帶來幸福又愉快的笑聲。 童星出身的金香起竟然要在新劇中挑戰寡婦形象，她心思縝密，能夠推理人們心病原因，在遇見了劉世風之後也改變了人生。



《Adamas》：池晟、徐智慧

韓劇男神池晟終於要拍新劇了，本次搭檔實力派美女演員徐智慧，並且池晟繼《Kill Me Heal Me》之後再度挑戰「一人分飾多角」。該劇圍繞在20年前父親遇害案件中，所被隱藏的秘密而展開的故事，主要講述找尋埋藏的秘密的雙胞胎兄弟，和目擊者的女兒一起尋找消失的犯案兇器「Adamas 」，為了抓住真兇而出擊的真實追擊劇。池晟飾演雙胞胎兄弟，徐智慧出演財閥家長子的老婆「尹慧秀」。強強聯手令人期待。



《小婦人》：金高銀、南志鉉、朴持厚、魏嘏雋

該劇圍繞家境清寒的三姐妹展開，講述她們面對金錢這個人生議題時，各自如何以不同的方式對抗權勢滔天、韓國最富有的財閥家庭。 金高銀飾演大姐，從小就深知金錢的重要性，夢想是像一般人一樣過著平凡生活，哪知偶然之中捲入了一件足以動搖她人生的事件裡。 而魏嘏雋所飾演的角色則是一名出身英國名牌大學的顧問，不但外形帥氣，更有著敏銳的判斷力及出眾的分析能力，在女主角陷入困境時來到她身邊的重要存在。



《月水金火土木》：朴敏英、高庚杓、金宰英

朴敏英變身職業人妻，每天換老公，這個題材足夠刺激、新穎。 「月水金火木土」在韓文里代表週一到週六，朴敏英飾演每天換老公的職業人妻崔尚恩，具備妻子應有各種的技能與品德，把結婚當做工作，只要出錢就能擁有一位完美嬌妻，工時一週六天，周日休假，絕對不和男人共度週日。 先後和高庚杓、金英宰兩個男人簽訂嬌妻合約，三個人的關係變得越來越微妙....



《心理教練齊葛吉》：鄭宇、李瑜美、權律、朴世榮

《殭屍校園》里的李瑜美終於出頭了，首次擔任電視劇女主角就和鄭宇、權律、朴世榮等實力派搭檔，講述因故被永久除名的國家代表出身的跆拳道選手，回歸擔任國家代表精神教練，對抗勝利者獨佔的不合理世界，展開真正勝負的死守精神體育類電視劇。



《雨傘》：金惠秀、文相民

金惠秀這次要當媽了，兒子還是新生代男演員文相民，這是一部古裝戲，以朝鮮時代為背景，講述了王室中讓人頭疼的、調皮搗蛋的王子們努力朝著王世子之位奮進的極限宮廷成長記，通過黑色幽默方式向觀眾們展現朝鮮時代的皇家教育法。 金惠秀飾演中殿娘娘，這可是她繼《張禧嬪》之後時隔20年再次飾演古裝戲。



《以藝人經紀人生存》：李瑞鎮、郭善英

該劇翻拍自人氣法國喜劇《找我經紀人》，以演藝圈經紀人為主人工，講述經紀人和大明星之間激烈孤軍奮戰的故事。 雖然和大韓民國最棒的明星們一起工作的「職業經紀人」，但是在自己人生中卻是「菜鳥」般的人，他們的工作、愛情、慾望將通過大型演藝經紀公司 Mesode 娛樂為背景真實地展開。 之前尹汝貞的個人綜藝《意外的旅程》中，李瑞鎮就作為尹老師的經紀人亮相過，不知道他會不會以此為經驗，將這一段經歷融入到自己的演技中去呢？



《Missing：他們存在過2》：高洙、許俊豪

曾經在OCN播出第一季的《Missing》，新一季改到了tvN播出，據悉在韓國每天有將近200人失蹤，其中又以婦女失蹤數量在10年之內暴增10倍最為駭人，電視劇就以這樣的社會議題為出發點，描述擁有陰陽眼的男主角高洙，在靈異村落攜手找尋屍體和活口的燒腦靈異故事。 熱愛懸疑題材的小夥伴們，記得開播時一定要沖哦！



《Blind》：玉澤演、河錫辰、鄭恩地

預計在OCN播出的《Blind》也定檔了tvN，這是《Voice 4》、《隧道》申勇輝導演的新作，是一部突然成為「被冤枉的受害者」的人與對不實的真相睜一隻眼閉一隻眼的「普通加害者」的懸疑追兇劇，故事將以刑警、法官、法學院學生、陪審員為中心展開。 玉澤演即將飾演重案組刑警「柳成俊」，一直夢想著懲治邪惡、拯救世界，鐵血硬漢形象非常時候他哦。



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