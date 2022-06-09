具俊晔作客《刘Quiz》不忘替小姨子圆梦！小S收刘在锡&曹世镐亲录影片：「我已high到昏獗」XD

这姐夫超棒！！期待具俊晔录制的一集播出！

小S徐熙娣昨（8）晚在社群网站透露姐夫具俊晔录制了《刘QUIZ ON THE BLOCK》，并特意让刘在锡与曹世镐亲自录制影片给她。



「我的姐夫上了我非常喜欢的韩国主持人（刘在锡和曹世镐）的节目，结束之后他们录了一段影片给我！我是不是要准备进军韩国啦！我需要韩文老师♥」小S发文道。

影片中，曹世镐和刘在锡先后讲了声中文「你好」、「谢谢」打招呼，并穿插著英文，表示虽然是透过影片打招呼，但希望以后若有机会能在韩国见面，也祝福大哥具俊晔与大嫂徐熙媛能幸福快乐，希望正式打招呼的那天快到来。两人最后还强调要徐熙娣一起来韩国吃顿饭，到时候他们会请客。



在大S宣布与酷龙成员具俊晔结婚后，小S就常常在自己的节目或是受访时，提到自己多么替姐姐大S开心，也不讳言曾向姐夫具俊晔询问认不认识崔宇植、李钟硕、张赫、刘在锡、李光洙……等等韩国明星。如今获得刘在锡亲自录制的影片，算是圆了其中一个梦想了啊！

小S后来在影片底下留言「我已high到昏厥」、「先变熟，再把具先生请来，还有崔宇植」，各种发文可见小S有多兴奋。小S最近也身陷在《我的出走日记》孙锡久饰演的「具先生」魅力之中，看来想见的韩星又多了孙锡久一人。



由於先前没有任何关於具俊晔出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》的消息，小S这次的发文算是「剧透」了，观众可以好好期待具俊晔届时会如何阐述与大S之间的爱情故事，该集播出时间尚未知。



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