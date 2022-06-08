她用演技告诉大家「为何是徐玄振」！气场十足的《吴秀才》将成为徐玄振最新人生角色

SBS新剧《为何是吴秀才》一开跑就有6.0％以上的收视成绩，瞬间最高更是冲到9.3％，剧中女主角徐玄振的强烈存在感也在前两集完美呈现。剧中的她学历虽然只有高中出身，但透过敏锐的观察与情报搜集，瞄准案件漏洞与敌人痛脚，让公司负责人都不得不敬她三分。

完美回归小萤幕的徐玄振，透过《为何是吴秀才》呈现不同的演技变身。其实「吴秀才」这个人物很难以善恶来评断，演出这个角色的徐玄振也是如此解析，於是徐玄振让这个复杂又立体的人物设定显得更有魅力。吴秀才梦想登上成功的高峰，对於其他人的行为或心态不屑一顾，徐玄振细腻地从吴秀才的眼神中展现出那样的态度，无疑地再度更新她的人生角色，观众们也不难理解这部作品的主角「为何是徐玄振」。



即使她咄咄逼人，气势镇压全场，但依旧考量到是否可能伤害到被告人或相关人等。不管在一开始被指出空气污染造成孩子肺病的法庭上，或是校园性骚扰的处置上，她都顾及被害人的情绪而要求清场，不过也可看出两次都被拒绝，甚至被怀疑要求清场的动机不单纯，最终也证明吴秀才的实力过人。



徐玄振除了在台词又专业又冗长的法庭戏表现非常完美，在细腻情绪的转变上也令人看见她的名品演技。令人惊讶的现场坠楼场面，从原本正要下班步出公司的她，直到目睹女子坠落，在现场呈现无限惊恐的样子，该女子更和她穿著同一个人送的同一双鞋，直到晚间她仍被现场的画面所惊醒而难以入眠，每一场戏都让大家看出徐玄振女强人的外表下仍有不同的一面。



而当然她的成功气势，威胁到了公司的会长，在选择代表律师时会长更被她逼得不得不选择她。发生坠楼事件后，她被公司派往校园教书，公司内部正在调查的案件，以及她正要坐上的位置都瞬间被人接管，也许暂时跌落神坛，却让吴秀才更下定决心「要用自己的力量回去」，甚至这整个事件根本就是会长所计画的？当徐玄振在校园中遇见向自己表白的学生，又将如何对她的计画造成影响？



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