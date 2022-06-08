《柔美的细胞小将2》发布会抢先剧透新「舌头细胞」登场，导演：「请期待金高银和朴珍荣的热吻」

继上一季的「嘿咻暴龙」震撼登场后，本季将出现全新的「舌头细胞」！好希望本周五的开播日赶快到啊～～～。

TVING 人气漫改爱情喜剧《柔美的细胞小将2》即将在本周五开播，第二季男女主角朴珍荣和金高银也出席了发布会，连同导演李尚烨一起给了剧迷们更多的期待。



《柔美的细胞小将》第一季在去年九月播出后，在网路上拥有相当高的人气与讨论度，第二季的男主角则由朴珍荣饰演的公司人气男刘八笔接棒，释出的一系列预告都让粉丝们直呼：「实在是太期待了」、「看完好想变成金柔美（金高银也 饰）啊～」



▼中字预告：



昨天的发布会上，李导演抢先剧透了新细胞「舌头细胞」将会登场，暗示著金高银和朴珍荣之间的热吻场面，让人忍不住有了更多幻想，另外，第二季柔美将会把头发留长，也是因为刘八笔的称赞，让她内心的细胞产生了很多变化。



此外，柔美的「作家细胞」将会重新复活，朴珍荣表示接下来「作家细胞」是对柔美来说，很重要的细胞！却又惊讶地表示：「我是不是暴了一个大雷？」究竟柔美的工作与爱情会产生什么样的崭新变化呢？



《柔美的细胞小将2》依旧是将细胞拟人化围绕著金柔美的日常，上一季在恋爱受挫后，又出现了唤醒她爱情细胞、令她心动不已的恋爱对象刘八笔，还有一系列的全新细胞将会登场，她平凡的日常即将有了新的变化。



▼四分多钟长预告，本剧将在6月10日於 TVING 平台正式上线播出。



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻