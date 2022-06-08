【有片】金惠奫力挺廉晶雅继《Sky Castle》后於《Cleaning Up》重逢！「你是谁的女儿啊，怎么和我这么像」

看到这一段忍不住笑出来！蛮认同剧中廉晶雅向金惠奫说的：「回家睡觉后，打造一个明天继续活下去的理由吧。」人生不就是这样吗～

廉晶雅、金惠奫曾於2018年播出的JTBC电视剧《Sky Castle》中饰演「母女」。睽违4年，廉晶雅主演新作《Clean Up》於近期首播，「女儿」金惠奫义气相挺，在剧中特别出演求职不顺的24岁社会新鲜人，廉晶雅还喂了她一碗「心灵鸡汤」呢！

金惠奫表示，自己已经第39次面试失败了，心情很糟糕，所以才想藉著刮刮乐闹一闹廉晶雅。看到她只买酒而没有买下酒菜，廉晶雅「招待」金惠奫即将报废的热狗。金惠奫冲著廉晶雅笑了一笑并且说：「谢谢你～」廉晶雅回答：「你是谁的女儿啊，怎么跟我那么像。」

廉晶雅向金惠奫表示，24岁是年轻又漂亮的年纪，应该过得比自己好，不要太心急，人生比自己想像的还要长许多。若是现在就嫌累，剩下的日子要怎么活啊？金惠奫回答：「所以我打算去死，喝完这一杯以后。」令人惊讶的是，廉晶雅不但没有阻止，还顺著金惠奫的话说下去：「对啊，这也是个好方法。」金惠奫觉得奇怪，大人们听到这种话，不都会给积极的建议吗，怎么廉晶雅会这么回答？

廉晶雅以「人生前辈」的立场告诉金惠奫：薪水会消失的很快，根本存不到钱，要怎么买房子呢？若是自己爱的男人刚好有房子，结婚了就可以住进去。但丈夫外遇呢？（廉晶雅在剧中是一位离了婚、带著两个女儿生活的单亲妈妈）到头来还是没了房子，还有可能会被冠上「离婚女」等名号，总之就是一连串的不幸，为什么要活著呢？

听完这些话的金惠奫，觉得不应该这么丧志，这样活著、活著，说不定会中乐透啊！廉晶雅的目的似乎达到了，她表示：「对呀，如果你找到这样活著的理由，那也算是一种理由啊」、「今天回家以后，为自己找个明天活下去的理由吧。」

看到这一段剧情，是不是觉得蛮有共鸣的呢？也多亏这两位演技精湛、默契配合的演员，低潮的时候看看这则影片，似乎又获得力量了！

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