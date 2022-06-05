汤唯&JISOO&李圣经大撞衫！前两位甚至还有些撞脸XD

三大神级美女撞衫，各有各的美。

第75届坎城影展上，带著新作《分手的决心》决战全球影坛的汤唯让众人看到了独属於东方美人的气韵，一袭渐变蓝色连衣裙，彷佛将蓝天白云穿在了身上，接近大自然，极富意境美。 原本是端庄大气的连衣裙，因为搭配了一双白色马丁靴而显得俏皮又个性。 虽然不少人吐槽吊带裙配马丁靴很不协调，但更多的人则认为这样穿搭的汤唯配上那头长波浪，反倒有种帅气时尚感，谁说女人只能性感可爱，不可以帅气呢？ ！



而BLACKPINK成员JISOO在为《滚石》杂志拍摄时，也穿上了这条裙子，一头黑色披肩长发，精致的妆容，青春飞扬、明媚阳光的感觉扑面而来。 JISOO也没用高跟鞋来搭配，换上了黑色靴子，中和了连衣裙的柔美，多添了一分休闲时髦感，打破平衡的穿搭更显独特。其实汤唯和JISOO还有些撞脸，精致的五官展现出独特的氛围感，营造出清冷、纯真的气质，超级适合演大女主！



早前李圣经和金永大合拍情侣写真时也穿过同款长裙，换上了轻便的白色球鞋，长长的裙尾托在身后，打造浪漫氛围。李圣经一头黑长直发，披落在胸前，和白裙蓝花形成鲜明对比，更衬出清纯之美。



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