以《为何是吴秀才》回归「徐玄振」的近况照！脸部明显削瘦＋纤细的手臂，让粉丝们超担心

由徐玄振、黄寅烨、裴仁爀、许峻豪主演的《为何是吴秀才》将在6月3日首播。

该剧讲述因错误的选择而梦想著走向错误的法学院女教授，与一个曾经受冤入狱的法学院学生相恋，并修正了自己的人生，开启一段心痛且心动的爱情故事。



31日举行发布会时，徐玄振穿著黑色斜肩洋装、搭配高跟鞋亮相，明显看出她脸部削瘦许多，纤细的「身材」也再次引发讨论。



在发布会之前，经纪公司 Management SOOP 在 IG 上传徐玄振出席电台的工作照，穿著无袖上衣和牛仔裤的她，对著镜头比出手指心形。她的手臂上没有一丝赘肉，身形也变得很骨感，和之前比起来真的瘦了很多，让粉丝们非常担心。



粉丝们纷纷留言：「怎么瘦了这么多啊？ㅜㅜ」、「本来就很漂亮，怎么瘦了这么多呢」、「姐姐瘦了好多...呜呜」、「还是漂亮的玄振姐姐」等等。



也有人提到她是为了诠释电影《仙后座》中，阿兹罕末病患者的角色，真的好敬业啊 ㅠㅠ ㅠㅠ 而徐玄振与安圣基主演的电影《仙后座》今日（1日）在韩国上映，电影讲述身兼律师、妈妈、女儿三个角色，非常努力生活著的秀珍，觉得自己身体出现变化，而被诊断出罹患阿兹海默症，生活即将出现变化并且记忆正在一点一滴的流失中。



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