「廉美贞」金智媛最新画报公开！这个浏海造型，让人想起《继承者们》的刘Rachel啊～

金智媛最近为《Big Issue》拍摄一组画报。据悉，该杂志是爲了居住弱势群体的经济自立而发行的，因此意义更加重大。

公开的照片中，金智媛在充满夏日气息的清凉感中散发著可爱的魅力；还有她放下刘海的发型，凝视著镜头，营造出与众不同的神秘氛围，并摆出调皮的表情和姿势。这个造型让人想起了《继承者们》的刘Rachel呢～



采访中，金智媛谈到最近剧终的电视剧《我的出走日记》。首先，被问到本人饰演的「廉美贞」是什么样的人时？她说：「随著对美贞的了解，会发现她是一个可以原原本本地看待人，不会附上任何话的人。她知道自己心里真正想要的东西，且不是借用别人的话来表达，而是因爲拥有属於自己的语言，所以才能使用『崇拜』这个词。」



接著，当被问到第一次在剧本中读到「崇拜」这个词时感觉如何，金智媛回答：「感觉这是包含作品认同感的台词，所以在现场和导演聊了很多。节目播出后，观众们好像都对爲什么不是爱情，而是崇拜产生了共鸣，我感到非常高兴。」



而金智媛也提到：「以前在地铁站遇到在卖这个杂志的销售员，因为出於好奇，所以我问了很多，知道了这是一本帮助弱势群体自立的杂志。当时我就想如果有一天我可以出道让更多人认识我，那我一定要拍这个杂志，现在终於有了见面的机会，我非常高兴。」



由李民基、金智媛、孙锡久和李伊《我的出走日记》讲述三兄妹想要逃离达到极限的人生，与神秘的外地人具氏之间融入了温暖和共鸣的故事。在29日播出大结局，也创下了自身最高的收视。



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