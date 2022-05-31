粉丝听了都摇头！aespa参加学校演出4首歌全假唱，大学生生气：学校付了5000万出场费啊

你能忍受爱豆表演时假唱吗？

从5月20日以来，韩国各大高校正想举办大学祭典，因为是时隔3年的线下活动，每个学校都铆足了劲请来当红爱豆助阵，高丽大学26日邀请的则是女团aespa。 只是公演结束之后，学校的贴吧里就出现了吐槽帖子，批评aespa的演出毫无诚意，4首歌曲竟然全部都是对口型假唱。 据悉高丽大学为了请到aespa给出了高达5000万韩元的出场费，是韩流所有参加校庆演出爱豆中薪酬最高的一组，按理说aespa应该表现得最卖力才行，结果她们拿著最多钱贡献了最差的舞台，难怪学生们气到要发帖吐槽。



最尴尬的是aespa成员对口型假唱还被现场戳穿，演出一结束就有大学生在校内贴吧吐槽WINTER假装即兴飙高音，宁宁一边对口型一边调麦，如此不专业不敬业的态度真心是粉丝看了都直摇头的程度。

假唱事件持续发酵，对aespa的批评也从校内网传播到了全网，先是高丽大学的学生吐槽：「其他歌手卖力演出到汗流浃背，在等后许久的学生面前她们居然只对口型，演出完就去了其他学校赶场。作为歌手，比起舞蹈最基本的还是唱歌，不能以舞蹈为藉口不唱歌，那和伴舞没区别。」再有广大网友也猛批aespa，称：「唱完4首歌又去其他学校，真的和AI一样」、「还不如让一起参加演出的乐童音乐家一直表演」、「一开始我只是怀疑，直到乐童音乐家开口我才听出区别，太失望了」、「她们一直不开麦」等。



早在去年，aespa曾一度陷入对口型争议中，音乐节目上消除MR版本的两段影片在网路上火速传播。一则是正式演出，消除MR后成员们的歌喉过於完美被质疑根本不是Live，另一则是安可舞台，成员们被指歌唱水平严重不足。没想到才过去大半年团队又发生了同样的事情， 不少韩国粉丝都表示无语，不想再替团队解释。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻