《魔女2》剧照全新出炉！李钟硕变中长发气质神秘，晋久蓄胡须变大佬

大热影片《魔女2》上映在即，出品公司发布了配角剧照，李钟硕、晋久和徐恩秀亮相。
《魔女二部曲：另一个她》是《魔女首部曲：诞生》的续篇，由新秀申诗雅接棒金多美成为第二任魔女，新片剧情描一名「少女」从秘密实验室中苏醒，在逃出的过程中，偶然遇到从犯罪组织中手里守护自己家的「庆熙」， 闯入庆熙家的暴徒和少女发生激烈斗争后，少女靠著异於常人的天赋击败他们，与此同时，实验室的白博士正在追击少女，究竟这位少女隐藏什么样的秘密呢？ 前不久刚刚发布了女主角申诗雅的个人海报，这次重量级配角的剧照也新鲜出炉。
徐恩秀饰演「赵贤」，是打算除掉少女的特工，剧照里的她虽然只露出了侧脸，却也透著冷厉的气质。
许久未见的晋久出演犯罪组织里的大Boss「龙斗」，他的出现完全打破了少女安静平稳的日常生活。 晋久蓄起了胡须，梳著大背头，微微发福的身材和脸庞让角色更具说服力，浑身上下透著黑社会大佬的毒辣与狠劲。
最让观众们期待的就是韩剧男神李钟硕，他饰演的是秘密研究所的负责人「张」，与魔女计画的创始人「白博士」形成对立。 剧照中的李钟硕留著中长发，完全没有邋遢感觉，反而充满文艺气质，周身散发出图特的神秘气质。 比起之前的形象，退伍后的李钟硕更加成熟、内敛了。
此外，《魔女2》将於6月15日在韩国正式上映。
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