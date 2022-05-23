疑似金佳览上网谘询如何删除校园生活不良纪录：5号处分是可以删掉的吗？

新人女团LE SSERAFIM成员金佳览事件还在发酵中。

因频繁爆出校园暴力和学生时期黑历史，Hybe日前发布官方声明，指「金佳览由於各种谣言攻击在出道过程中备受心理困难，对此公司与金佳蓝讨论之后决定暂时中断活动，集中於治疗受伤的心灵」，LE SSERAFIM开始以五人组继续活动。 虽然官方有了回应，但在民众们的心里，金佳览事件并未到此结束，这两日又有关於她的新帖子「佳览出现在知识人版块里」出现在了各大交流网站中。



原文里一名网友咨询关於学校暴力的事情，题目为「「预防校园暴力第17条第1项第5号」，文里称：「这是中学1年级留下的，准备以后读艺术高中，在中一学校生活记录簿里留有纪录会对我不利吗？ 还有，我受到的（5号处分）能不能删掉？」 同时还附上了印有「根据预防校园暴力第17条第1项第5号的特别教育授课处理1日（2018.07.09）」的校暴委通知单照片。



广大网友看到相关帖子之后也展开了积极的讨论，原PO发帖日期为2020年2月1日，正好是金佳览国三时，而校暴委召开的日期为2018年6月4日，正巧是她中一时，过多的巧合也另网友们猜测原发帖人就是金佳蓝。

LESSERAFIM是Hybe推出的首个女团，出道曲《Fearless》连续夺得多个音乐节目的冠军，实力和人气不容小觑。只是在团队出道前，成员金佳览就卷入「校园欺淩」风波，各种黑料被曝光，引发热议，即使有越来越多的声音要求她退队，但Hybe强行力保，最终LESSERAFIM还是以6人组出道，随之而来的是更多的谴责声和爆料贴、 证据照等，在无数网友的抵制声下，Hybe以「金佳览暂停活动，集中治疗受伤的心灵」为由以5人组继续活动。



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