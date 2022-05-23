疑似金佳覽上網諮詢如何刪除校園生活不良紀錄：5號處分是可以刪掉的嗎？

新人女團LE SSERAFIM成員金佳覽事件還在發酵中。

因頻繁爆出校園暴力和學生時期黑歷史，Hybe日前發佈官方聲明，指「金佳覽由於各種謠言攻擊在出道過程中備受心理困難，對此公司與金佳藍討論之後決定暫時中斷活動，集中於治療受傷的心靈」，LE SSERAFIM開始以五人組繼續活動。 雖然官方有了回應，但在民眾們的心裡，金佳覽事件並未到此結束，這兩日又有關於她的新帖子「佳覽出現在知識人版塊裡」出現在了各大交流網站中。



原文裡一名網友咨詢關於學校暴力的事情，題目為「「預防校園暴力第17條第1項第5號」，文裡稱：「這是中學1年級留下的，準備以後讀藝術高中，在中一學校生活記錄簿裡留有紀錄會對我不利嗎？ 還有，我受到的（5號處分）能不能刪掉？」 同時還附上了印有「根據預防校園暴力第17條第1項第5號的特別教育授課處理1日（2018.07.09）」的校暴委通知單照片。



廣大網友看到相關帖子之後也展開了積極的討論，原PO發帖日期為2020年2月1日，正好是金佳覽國三時，而校暴委召開的日期為2018年6月4日，正巧是她中一時，過多的巧合也另網友們猜測原發帖人就是金佳藍。

LESSERAFIM是Hybe推出的首個女團，出道曲《Fearless》連續奪得多個音樂節目的冠軍，實力和人氣不容小覷。只是在團隊出道前，成員金佳覽就捲入「校園欺淩」風波，各種黑料被曝光，引發熱議，即使有越來越多的聲音要求她退隊，但Hybe強行力保，最終LESSERAFIM還是以6人組出道，隨之而來的是更多的譴責聲和爆料貼、 證據照等，在無數網友的抵制聲下，Hybe以「金佳覽暫停活動，集中治療受傷的心靈」為由以5人組繼續活動。



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