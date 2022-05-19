SHINee Key再登社会新闻！网友：唯一一个上社会版面不会让人心惊胆战的爱豆

SHINee成员Key凭藉一己之力第N次登上了社会新闻。

一次是排队买Apple Watch，一次是种大葱，还有一次是「宅男宅女消费变化」，接二连三登上社会版面，塑造了他积极阳光的宅男青年的形象。 这次Key又是因为什么事情四登新闻画面了呢？？



18日播出的MBC《News Today》的「Trend Plus」版块报导了「喜欢种花种草的MZ世代」的主题，所用的影像资料则是综艺节目《我独自生活》中Key逛花市的镜头。 在花市里开心挑选花草的Key还询问花店老板：「这个用家里的土随便栽栽也能活吗？ 」 Key回家之后用心栽种郁金香，还栽了晴王葡萄和山葱，甚至建了个迷你阳光房，很有现代农夫的感觉。 当时全炫茂看了后就感叹道：「这个应该会上新闻，现在晴王很风靡。 」没想到真的被全炫茂说中了，相关场景出现在了早间新闻里。





得知Key又又又又登上社会版新闻的网民和粉丝也有话要说，留言称：「MBC为了有新闻资料用，也要让Key一直在《我独自生活》里啊」、「唯一一个上社会版我不会担心的人」、「社会新闻专用好青年-Key」等。

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