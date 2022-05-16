争议持续延烧！疑似 LE SSERAFIM 金佳蓝学生时期「处置通知书」曝光，所属社回应：「维持现有立场」

LE SSERAFIM 成员 Garam（金佳蓝）在出道前因爲卷入校园暴力争议而备受指责。

上个月在各大网路社区公开金佳蓝在画有女性裸露图画的黑板前、比著不雅手势的照片，还有多名网友爆料她国中时排挤同学、抽烟喝酒、如果晚辈不打招呼就找麻烦等，引发争议。所属社也发声明反驳网友说法，称金佳蓝不仅不是校园暴力的加害者反而是受害者，并提到这是未成年人的成员包含人格侮辱成分，将会采取法律应对。（延伸阅读：HYBE新女团LE SSERAFIM成员金佳蓝未出道先爆争议：网友PO照称品行不端，所属社反驳「她才是受害者」）



在出道 Showcase 上，被问到争议相关的问题，金佳蓝也说：「对於这部分很难说出口，希望大家能够理解。作爲『LE SSERAFIM』的成员，我会展现出更加努力的样子。」



但是揭露并没有就此结束，15日有网友在韩国论坛 Pann 上传校园暴力对策自治委员会处置通知书，并写下：「现在还不知道真僞。」处置通知书上面印有：「加害学生1年3班金佳蓝」、「被害学生1年2班」等字样，再次引发热烈讨论。

今日（16日），所属社 SOURCE MUSIC 也对处置通知书进行回应，表示：「公司此前发表的立场文中，没有要改变的内容。我们已经采取法律应对，详细内容将通过法律程序查明。」



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