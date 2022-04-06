HYBE新女團LE SSERAFIM成員金佳藍未出道先爆爭議：網友PO照稱品行不端，所屬社反駁「她才是受害者」

HYBE昨天公開女團LE SSERAFIM第二位成員金佳藍的資料後，立即有網友PO出她讀書時的黑歷史照片，關於欺負同學的爆料也是正反兩方都有，還沒出道已經要所屬社發聲明澄清。

LE SSERAFIM是HYBE收購Source Music後推出的第一個女團，昨日通過官方SNS公開了繼宮脅咲良之後第二位成員金佳藍（音，김가람）的資料。 金佳藍2005年出生、身高170cm，擁有清純面孔和修長身材，影片公開後迅速引來外國網友好評。



但隨後便有人PO出金佳藍讀書時的多張照片，引起網友震驚。 照片裡金佳藍站在畫有女性裸露圖畫的黑板前，另一張合照中做出不雅手勢，在自拍照片裡寫「障礙人」、「今天sex怎麼樣？ 」，穿著改到超短的校服裙子。



另有多名網友爆料她國中時排擠同級生、搶東西、抽煙喝酒、在校外也很有名，如果晚輩不打招呼就找麻煩、在學校裡拍Tik Tok時有人走過就會開罵，甚至有被她欺負的同學暈倒被送去急救室，認為這樣的小混混不應該出道。 同時也有網友站出來澄清，稱金佳藍做過肺部檢查證明沒有吸煙，不過因為澄清帖文用詞粗俗反招致網友懷疑「物以類聚」，所謂「肺部檢查」的措辭更令網友失笑；還有3篇澄清帖文因為照片同一位置有黑色污點、背景相同、字體不像年輕人等原因而被質疑全都是同一人所寫。



網友：「反正沒有證據，出道之後有粉絲護航就結束了」、「把這樣的人打扮一番再包裝成神秘形象，真的讓人清醒」、「黑板塗鴉真是Legend...... 這是什麼學校啊？ 大家都會在班級裡這樣玩嗎？ 」、「不想整個團被連累的話就趕快把她排除掉吧」、「歷代女團黑歷史中最糟糕的一個」。



今日HYBE娛樂發聲明反駁網友說法，稱金佳藍不僅不是校園暴力的加害者反而是受害者：「通過第三者陳述確定了如下內容：有人把該成員中學剛入學交朋友時期發生的問題進行了巧妙的編輯，對該成員進行惡意的暗中加害。 與部份網友所稱不同，該成員讀中學時是惡意傳聞和網路霸凌等校園暴力的受害者。 」

HYBE稱金佳藍沒有在其他公司當過練習生，宣佈將對謠言採取法律措施：「這次爭議對於不止是即將出道的藝人、更是未成年人的成員包含人格侮辱成分，將對提出該內容的主體採取毫無和解和寬大處理的法律措施。 」



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