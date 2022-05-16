14岁女团成员节目上喝奶粉引全韩网狂喷！太情色了VS正在生长期

新女团CLASS：y因为一瓶牛奶而成为热门话题。

CLASS：y是本月初刚刚出道的女团，以一首《SHUT DOWN》踏上K-POP之路，凭藉不俗的现场演唱实力和强有力的舞蹈而被赞是「四代团佼佼者」。 最近平均年龄只有16岁的7名成员一起做客综艺节目《全知干预视角》，公开了成员们参加《放学后的心动》到出道前的内容，公司代表为了控制众人的体重，特意准备了减脂便当。 其中一名成员的举动看呆了所有观众，只见她从包里掏出一瓶冲好了的奶粉喝了起来，队友金利源问：「朴甫檼，你是不是带了奶粉（분유，韩国虽然也有成人奶粉，但提到분유，大部分人首先联想到的是婴幼儿奶粉）？ 」另一位成员元知敏解释道：「队内有不少成员还在生长期，听说喝婴儿奶粉的话会长个子。 」





클라씨 박보은 08년생이라는데 15살이나 쳐먹고 분유먹방 유아퇴행 오지네 손은 왜 젖병쥐듯이 두손으로 장원영 딸기먹방 따라하는건가 우웩 pic.twitter.com/PzQVsOGTaj — 가사도우미 (@GASADOUMI22) May 15, 2022

喝奶粉的成员朴甫檼2008年出生，今年刚满14岁，是正在发育的青春期少女，这一场景在节目中播出之后立刻在观众之间引爆争议，大家在网路上各抒己见，留言称：「婴儿奶粉只对婴儿有作用，这不就是炒作吗」、「喝奶的画面很情色」、「 公司想破脑袋才想出来的人设居然是喝奶的少女，太恶心了」、「减肥就减肥，青少年喝什么婴幼儿奶粉」、「人家只是想变高，又不是放在奶瓶里的，网友管太多了」、「 公司为了让女团减肥不让她们吃饭，想长高不用喝奶粉，不如好好吃饭，健康饮食」、「营养补充剂那么多，偏偏选奶粉」、「女团真惨，不仅要穿短到屁股的裙子、热裤，现在还要喝奶粉」等。

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