听了直接想晕倒在他怀里！《偶然成为社长2》赵寅成的花式「情话」：我没有你不行

这世上怎么会有像赵寅成这样长得帅，还那么会说话的人？

这段时间，赵寅成和好兄弟车太铉参加了综艺节目《偶然成为社长2》，和明星嘉宾们一起经营著一家超市。 最近几期的「兼职生」是金惠秀、韩孝周和朴京惠，几人结束了一天的营业，做著闭店准备。 金惠秀大赞勤劳、认真的朴京惠。

朴京惠望著前辈赵寅成，问道：「社长是怎么想的？ 」赵寅成说了一句：「我没有你不行。 」听得朴京惠露出了羞涩的笑容。 一旁的金惠秀和韩孝周也撒娇著争相问赵社长自己的表现，期待著赵寅成的夸奖。 社长和店员如此和谐的工作环境真的不多见，哈哈哈哈。



之前朴京惠洗碗时，赵寅成还走到她身后帮她整理松掉的围裙，还特意打了个漂亮整齐的蝴蝶结，体贴细心的面貌看得观众们羡慕不已，纷纷表示：「我也想为赵社长打工」、「赵寅成太甜了，怎么办，看得我全程痴笑」、「我也想被赵寅成夸」、「他那句'没有你不行'，真的砸中了我的心」等。

试问面对身高187cm的长腿男神赵寅成，听著他用温柔又富有磁性的嗓音说著「没有你不行」，还会亲手为你整理围裙，用深情的眼神注视著你，只要是女生都会疯掉吧，哈哈哈哈！！



조인성의 잘생김을 대하는 김혜수와 박경혜의 차이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

자기야...눈 뜨고 못보겠네?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 진짜 킬포 너무 웃김ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋ pic.twitter.com/G8rji1grla — 러박 (@MDBY_NS) May 12, 2022

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