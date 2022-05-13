听了直接想晕倒在他怀里！《偶然成为社长2》赵寅成的花式「情话」：我没有你不行

听了直接想晕倒在他怀里！《偶然成为社长2》赵寅成的花式「情话」：我没有你不行

明星   2022年5月13日   星期五10:44   Tracy  

（封面图源：tvN《偶然成为社长2》）

这世上怎么会有像赵寅成这样长得帅，还那么会说话的人？

这段时间，赵寅成和好兄弟车太铉参加了综艺节目《偶然成为社长2》，和明星嘉宾们一起经营著一家超市。 最近几期的「兼职生」是金惠秀、韩孝周和朴京惠，几人结束了一天的营业，做著闭店准备。 金惠秀大赞勤劳、认真的朴京惠。

朴京惠望著前辈赵寅成，问道：「社长是怎么想的？ 」赵寅成说了一句：「我没有你不行。 」听得朴京惠露出了羞涩的笑容。 一旁的金惠秀和韩孝周也撒娇著争相问赵社长自己的表现，期待著赵寅成的夸奖。 社长和店员如此和谐的工作环境真的不多见，哈哈哈哈。
（图源：tvN《偶然成为社长2》）

之前朴京惠洗碗时，赵寅成还走到她身后帮她整理松掉的围裙，还特意打了个漂亮整齐的蝴蝶结，体贴细心的面貌看得观众们羡慕不已，纷纷表示：「我也想为赵社长打工」、「赵寅成太甜了，怎么办，看得我全程痴笑」、「我也想被赵寅成夸」、「他那句'没有你不行'，真的砸中了我的心」等。

试问面对身高187cm的长腿男神赵寅成，听著他用温柔又富有磁性的嗓音说著「没有你不行」，还会亲手为你整理围裙，用深情的眼神注视著你，只要是女生都会疯掉吧，哈哈哈哈！！

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