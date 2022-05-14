播出近10年《超人回来了》收视率暴跌至不到2%！韩网友：已经开始担心节目会不会被砍掉了ㅠㅠ

从巅峰时期的20.7%，到最低的1.9%，热门韩综《超人回来了》的收视率让人很担心。

根据收视率调查公司的数据显示，5月6日播出的《超人回来了》收视率仅为1.9%。 从今年4月22日开始，节目改为星期五晚间10点10分播出，收视率一降再降，从3.2%下降到2.4%，这次直接跌至1.9%，最终创下了自身最低收视率。 而之前周日播出时期，今年的收视率一直保持在3-4%。



《超人回来了》自2013年11月开始播出，最高收视率曾创下20.7%的纪录，明星爸爸和软萌宝宝不可预测的、手忙脚乱的育儿故事为综艺界注入了新能量，秋小爱、宋家三胞胎大韩民国万岁、李家五姐弟、威本联盟、朴家混血三宝、小百合家的Zen、姜小好、 JamJam等等等等，节目中所有的宝宝都天真烂漫，淘气可爱，姨母们真心享受了一把「云养娃」的快乐。 看到他们撒娇、玩闹，让人很难抵挡得住，只能姨母心一片泛滥。



一度在综艺界很有存在感的《超人回来了》 这几年也因为模式一成不变，甚至某些地方就像有剧本一样，趣味性降低的同时，节目组也经常把焦点放在父母身上，而不是如实播出孩子们的天然性情上，导致收视率每况愈下，另观众批评说「剥夺了观看的乐趣」，更有观众称「低出生率已成为社会问题，因此无法再对育儿产生共鸣」 。

1.9%的收视率也说明了育儿综艺彷佛已经走到了生命的尽头，忠实观众们也担心长期低迷不振的收视率是否会成为节目被砍的理由。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻