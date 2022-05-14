播出近10年《超人回來了》收視率暴跌至不到2%！韓網友：已經開始擔心節目會不會被砍掉了ㅠㅠ

從巔峰時期的20.7%，到最低的1.9%，熱門韓綜《超人回來了》的收視率讓人很擔心。

根據收視率調查公司的數據顯示，5月6日播出的《超人回來了》收視率僅為1.9%。 從今年4月22日開始，節目改為星期五晚間10點10分播出，收視率一降再降，從3.2%下降到2.4%，這次直接跌至1.9%，最終創下了自身最低收視率。 而之前周日播出時期，今年的收視率一直保持在3-4%。



《超人回來了》自2013年11月開始播出，最高收視率曾創下20.7%的紀錄，明星爸爸和軟萌寶寶不可預測的、手忙腳亂的育兒故事為綜藝界注入了新能量，秋小愛、宋家三胞胎大韓民國萬歲、李家五姐弟、威本聯盟、朴家混血三寶、小百合家的Zen、姜小好、 JamJam等等等等，節目中所有的寶寶都天真爛漫，淘氣可愛，姨母們真心享受了一把「雲養娃」的快樂。 看到他們撒嬌、玩鬧，讓人很難抵擋得住，只能姨母心一片泛濫。



一度在綜藝界很有存在感的《超人回來了》 這幾年也因為模式一成不變，甚至某些地方就像有劇本一樣，趣味性降低的同時，節目組也經常把焦點放在父母身上，而不是如實播出孩子們的天然性情上，導致收視率每況愈下，另觀眾批評說「剝奪了觀看的樂趣」，更有觀眾稱「低出生率已成為社會問題，因此無法再對育兒產生共鳴」 。

1.9%的收視率也說明了育兒綜藝彷彿已經走到了生命的盡頭，忠實觀眾們也擔心長期低迷不振的收視率是否會成為節目被砍的理由。

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