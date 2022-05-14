演员金宣虎真的回来了！选择以话剧《Touching The Void》直接面对观众作为回归舞台作品！

演员金宣虎结束了海外电影《悲伤热带》拍摄的行程后，终於在5月8日生日前夕，久违地透过SNS向喜爱的他粉丝们问候，而所属经纪公司也随后发出了金宣虎的生日祝福，今日更是公开了近期他即将参与话剧演出，成为第一个正式公开面对观众们的行程。

演员金宣虎原本就是话剧出身的演员，在演出电视剧之前早在话剧界中拥有广大支持群众，被称为大学路偶像。而去年10月中因私生活争议让他沉寂了半年多，近日他开始更新自己的SNS并与粉丝们问候，选择复出的第一个演出即是话剧作品《Touching The Void》，所属公司也公开了他的演出日程以及售票相关资讯。



《Touching The Void》描述1985年英国登山家登上了无人攀登的高山的真实生存纪录片，内容包含了受困在暴风雪的大雪山中，人类如何以强烈意志力战胜残酷的自然环境。2018年这部作品也首度在英国以话剧的方式演出。本次金宣虎将饰演在山难事故中受困山中的主角Joe，从7月8日起至9月18日在大学路进行演出，也是他继上一部话剧作品《冰》之后睽违一年再回到话剧舞台。



电影《悲伤热带》正在拍摄中上映日也尚未确定，因此话剧《Touching The Void》的演出将成为金宣虎的第一个回归作品，如同他在SNS上的问候「会成为一位能报答大家支持的演员」，金宣虎所选择的回归舞台不是代言广告、不是颁奖典礼、更不是综艺节目，而是他最初的起点，话剧演出的大学路舞台，可以直接与观众们面对面。虽然如他所说，心灵一旦受伤是难以恢复的，不过粉丝们可以期待即将开始活跃的演员金宣虎。



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