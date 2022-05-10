《意外的旅程》有著美国演员梦的罗PD！却李瑞镇吐槽；「你不是演技的问题，外表才是问题」

由罗暎锡PD、申孝贞PD共同制作的综艺《意外的旅程》在8日首播，

节目纪录在「第93届奥斯卡金像奖」成为韩国首位获得奥斯卡最佳女配角奖的尹汝贞，参与2022年美国影奖季的幕后过程，而李瑞镇在这次旅程则以「经纪人」身份与尹汝贞同行。



李瑞镇抵达洛杉矶的同时，还找了吃晚餐的韩食堂，并帮助尹汝贞搬宿舍。抵达宿舍时，李瑞还一直说明包括宿舍在内的洛杉矶小区的特色，甚至是房价等。但是...因旅途劳累，几个小时后便宣布罢工，隔天还比尹汝贞晚起，把宿舍当成自己家，躺在沙发超级放松，还一直想著要去那里玩 XD 这也让尹汝贞一直说要解雇他。



吃晚餐的时候，尹汝贞也提到韩国影视产业兴起的时机点很棒，罗PD：「我也很想进军外国市场，请多多跟导演推荐我吧！说有个人想在美国开启第二个演员人生。」制作组还放罗PD客串《请回答1994》和《机智医生生活》的片段。」



罗PD还在宿舍演起情境剧，对著李瑞镇说：「我想做这种事...成功的好莱坞演员，今天过得这样 Mr.Lee？My house so big.前辈说会让我一起进军好莱坞。」李瑞镇也吐槽；「你不是演技的问题，外表才是问题。」罗PD听到还回；「So angry！」经纪人们间的相爱相杀也是超爆笑。



节目中，还可以看到尹汝贞爲了健康的演员生活，每天早上都会运动，喝水果奶昔，出演《The Kelly Clarkson Show》前接受事前接受英文采访，在纸上手写下可能会被问到的英文回答，或者思考符合过去角色、活动风格的衣服，还介绍自己身旁的朋友，多样的面貌给观众带来温暖的感动和欢笑。



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