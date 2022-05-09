还以为感情要升温了结果心酸结尾！《流星》孔太星疯了的想吴寒星，校园绯闻原来还有隐情（EP.6） McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

呜呜，又心动又心酸的一集，后记内容也太令人难过了吧QQ

《流星》最新第6集叙述了孔太星对於吴寒星的感觉更加强烈之外，也揭示了校园情侣绯闻另外一个衍生的隐情，让观众看了很是心酸。

（以下剧透之）



吴寒星与孔太星有了心动接触，吴寒星虽然很快就抛开了胡思乱想，但仍不断想起来。孔太星则完全不记得此事，直到想起来的时候可是被自己吓了一大跳。他在意著吴寒星，对都秀赫（李正信 饰）也保持著高度警戒，最后不得不承认自己对吴寒星「好奇到快疯了」。



吴寒星的记者好友赵喜悦（朴素珍 饰）一直都有恋爱或暧昧对象，吴寒星却总是孤单一人。问她没对艺人心动过吗？她笑著说：「若对艺人抱有感情就没办法工作了。」不过很明显，吴寒星和孔太星一起收看《群星世界》时，都不禁在意起对方。尾声，孔太星止不住好奇心开口问吴寒星：「那我（怎么样）呢？」



后记揭示了校园绯闻衍生出来的另个隐情。原来吴寒星在工作时曾暗恋过孔太星，但在孔太星承认与女明星吕河珍（文佳煐 饰）恋情的那刻就变化了。这段情节解释了为何孔太星的回忆里两人曾经很要好，现在却变成了一见面就吵架的关系，应是吴寒星对孔太星筑起了心墙。



下集预告，孔太星继续陷在无可自拔的暗恋之中，主动参加都秀赫的乔迁宴想盯紧都秀赫和吴寒星。他对吴寒星有了更多贴心之举，让吴寒星很混乱。「现在这个心脏是为你而跳。」孔太星最后说了这句话，吴寒星会因此打开心房吗？



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