《Running Man》宋智孝露腿诱惑金钟国庆生让全场大惊失色～王鼻子大哥笑到失声喘不过气！XD McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

必须要给欧逆一个大赞！小编也笑到倒地～。XDDD

昨天播出的《Running Man》中，节目组特别为金钟国准备了生日宴席，让他本人感到非常害羞且不知所措。



▼少女时代俞利率先示范为寿星献跳经典热门歌曲〈Oh!〉，全昭旻与宋智孝接棒后场面陷入大混乱～。



在俞利跳完经典热门歌曲〈Oh!〉后，大家也推荐全昭旻献跳，字幕组打上「开始踩油门的油腻少女登场」，果然是让金钟国相当不知所措，最后还忍不住叫节目组赶快关掉音乐，本人快承受不住了～。



孝渊看完称赞全昭旻真的很适合当偶像！之后，全昭旻又推宋智孝也试看看，宋智孝毫无迟疑地立刻答应，站起身来往金寿星的专属表演位置前进。



一到定位就把脚踩上餐桌，还拉了一下裙子露出美腿，让全场的人都非常吃惊，金钟国跟刘在锡纷纷出面制止：「不要再跳了！」、「我们节目有年龄限制啊！」



金钟国还说：「为什么要把桌巾放上来？」宋智孝回：「这不是桌巾，是我的裙子！」在一旁的池锡辰笑到东倒西歪，还捂著自己的心脏，被智孝逗得超乐，刘在锡：「测一下锡辰哥的血压吧～。XD」池锡辰：「我真的完全无法想像！」



大家是不是也被大胆的智孝给吓到（笑倒）了呢？

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