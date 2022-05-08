好吃到连宋江都老实排队去吃？ 本人回复：一次都没去过！虽然是乌龙事件，但这店真的超有名

这家饭店好吃到连大势男神宋江都去乖乖排队？？

最近，韩网上爆出了一则「宋江也要排队去吃的松鸡屋」的帖子，并在各大知名交流网站迅速传播，引爆广大食客和宋江粉丝的关注。 有网友晒出店门口大排长龙的照片，并表示「戴著口罩站在那里等的人好像是宋江，没敢和他说话」。 从该网友分享的照片来看，一名ALL BLACK造型的男生非常显眼，身材高大、匀称，网友推测他很可能就是宋江。 在搜索网站上输入这家饭店的名字，都会跳出来「宋江排队也要吃的饭店」等词条。后来就连综艺节目《排队的食堂》都拿此图作为资料来用，更让民众深信不疑。





宋江真的去排队了吗？ 一位粉丝的留言终於揭开了事情的真相。 粉丝在官方俱乐部留言询问：「你最近也没去那家店吧，因为你，那家店人气暴增，队伍排得更长了。 」很快就得到了宋江的回复，「那家店我真的一次都没去过... 也不知道在哪里。 如果好吃的话，我要去吃吃看。 我到底什么时候去过？？ 」 原来一切都是一场乌龙啊，宋江根本没去过「松鸡屋」。

不过即使宋江没去过松鸡屋，但这家店在食客们心中也是「必吃榜」之一，主打的餐点是「烤鸡」，像烤肉一样将整只鸡按部位切开，放在铁网上烤制，再蘸著特制酱料来吃，鸡心、鸡胗、鸡软骨、鸡脖等特殊部位最受食客们的欢迎，要想吃到这口美味至少要排队1个半小时。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻