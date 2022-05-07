【第58届百想艺术大赏】《衣袖红镶边》李俊昊击败李政宰等前辈封王，难掩激动发表感言：「强烈的想拿奖」

总觉得俊昊能打败前辈脱颖而出，别具意义啊！这次竞争真的太激烈！

近期演出史剧《衣袖红镶边》表现大为出色的李俊昊，昨晚（6日）夺下了第58届百想艺术大赏‎电视部门最优秀演技赏封王。



摊开此次电视部门男子最优秀演技赏入围人选，除了李俊昊还有《鱿鱼游戏》李政宰、《解取恶心的人们》金南佶、《Tracer》任时完与《D.P：逃兵追缉令》丁海寅，堪称死亡之组。光是有李政宰与金南佶两位大前辈，就知道李俊昊夺奖有多难能可贵，亦证明了演技并不输人。

他发表感言第一句话老实的说「很想拿到这个奖」，不过却很苦恼该不该准备得奖感言，因为「怕梦想的和现实不一样」，但他还是笑著说：「昨晚睡前，想拿到最优秀赏的想法非常强烈。」



「没能准备获奖感言，不知道该说什么，首先真心感谢所有一起演出《衣袖红镶边》的人们，还有正在看节目向家人，想对你们说声我爱你们，来到现场还有关注我的所有粉丝们，真心感谢大家，也谢谢评选我的所有人。」

他欲言又止哽咽了几秒，感性的继续说：「我呢，就像刚刚所说的，总是梦想著未来想做的事并且想让梦想成真，我以后会成为更好的人，就在交出让大家和我自己都能满意且感动的好作品、实现梦想和大家见面的那天。非常感谢今天颁给我这个奖，我以后会做得更好，谢谢！」



李俊昊出身爱豆男团2PM，从2017年演出戏剧《金科长》就大有突破、演技获得瞩目，他目前已经以《衣袖红镶边》拿下拿下第34届韩国PD大赏演员赏，成为第一位拿下该奖的爱豆出身演员，此次夺得百想也是该奖爱豆出身第一人，意义非凡。李俊昊在获得人气奖时亦不忘介绍自己是「2PM俊昊」、感谢为他投票的粉丝。



▼李俊昊封王完整影片



▼人气奖获奖影片



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