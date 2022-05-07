【第58届百想艺术大赏】《衣袖红镶边》李俊昊击败李政宰等前辈封王，难掩激动发表感言：「强烈的想拿奖」

【第58届百想艺术大赏】《衣袖红镶边》李俊昊击败李政宰等前辈封王，难掩激动发表感言：「强烈的想拿奖」

韩剧   2022年5月7日   星期六17:10   草莓   18

（封面图源：YouTube@백상예술대상 截图、IG@real_2pmstagram）

总觉得俊昊能打败前辈脱颖而出，别具意义啊！这次竞争真的太激烈！

近期演出史剧《衣袖红镶边》表现大为出色的李俊昊，昨晚（6日）夺下了第58届百想艺术大赏‎电视部门最优秀演技赏封王。

摊开此次电视部门男子最优秀演技赏入围人选，除了李俊昊还有《鱿鱼游戏》李政宰、《解取恶心的人们》金南佶、《Tracer》任时完与《D.P：逃兵追缉令》丁海寅，堪称死亡之组。光是有李政宰与金南佶两位大前辈，就知道李俊昊夺奖有多难能可贵，亦证明了演技并不输人。

他发表感言第一句话老实的说「很想拿到这个奖」，不过却很苦恼该不该准备得奖感言，因为「怕梦想的和现实不一样」，但他还是笑著说：「昨晚睡前，想拿到最优秀赏的想法非常强烈。」
（图源：YouTube@백상예술대상 截图）

「没能准备获奖感言，不知道该说什么，首先真心感谢所有一起演出《衣袖红镶边》的人们，还有正在看节目向家人，想对你们说声我爱你们，来到现场还有关注我的所有粉丝们，真心感谢大家，也谢谢评选我的所有人。」

他欲言又止哽咽了几秒，感性的继续说：「我呢，就像刚刚所说的，总是梦想著未来想做的事并且想让梦想成真，我以后会成为更好的人，就在交出让大家和我自己都能满意且感动的好作品、实现梦想和大家见面的那天。非常感谢今天颁给我这个奖，我以后会做得更好，谢谢！」
（图源：YouTube@백상예술대상 截图）

李俊昊出身爱豆男团2PM，从2017年演出戏剧《金科长》就大有突破、演技获得瞩目，他目前已经以《衣袖红镶边》拿下拿下第34届韩国PD大赏演员赏，成为第一位拿下该奖的爱豆出身演员，此次夺得百想也是该奖爱豆出身第一人，意义非凡。李俊昊在获得人气奖时亦不忘介绍自己是「2PM俊昊」、感谢为他投票的粉丝。

▼李俊昊封王完整影片

▼人气奖获奖影片

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留言/评论
  • 看到俊昊發表感言時哽咽，我也跟著流淚了 想到他是2pm成員裡面最慢紅的一位，現在他的努力被看見了，已來到俊昊的季節 真心恭喜祝福他
    16小时前
  • 就是因為他有這種強烈的企圖心，所以才有今天的成就吧！這次的被提名者都很強，真的很難選，但是或許他出演的角色真的和他之前的演出差很多，也就是說他蛻變成了一個我們從沒看過的俊昊，至於其餘四位，他們演技當然很強大，但是或許還沒跳脫出他們能做出的演技裡（還是會看到之前角色的影子⋯）
    16小时前
  • 有在追2PM的就會知道俊昊是多麼努力了，所以看到他得獎也會特別由衷替他感到開心與心疼，我記得他剛出道時有段訪問說到他沒有其他團員來的俊俏與嘉賓效果所以電視台常常沒有選他上電視，很常一段時間宿舍裡就只有他一人，還有JYP原本是打算刪他練習生資格的，是媽媽私下打給社長請他再給俊昊一些時間~ 說真的，我真的很替他感到開心😘🐧🦊👍🏆🏆
    12小时前
  • 他的努力值得了⋯
    16小时前
  • 俊昊真的很努力，他的經歷可以拍勵志片了～他值得的。以前真的很可憐很辛苦～
    16小时前
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