【第58屆百想藝術大賞】《衣袖紅鑲邊》李俊昊擊敗李政宰等前輩封王，難掩激動發表感言：「強烈的想拿獎」

【第58屆百想藝術大賞】《衣袖紅鑲邊》李俊昊擊敗李政宰等前輩封王，難掩激動發表感言：「強烈的想拿獎」

韓劇   2022年5月7日   星期六17:10   草莓   18

（封面圖源：YouTube@백상예술대상 截圖、IG@real_2pmstagram）

總覺得俊昊能打敗前輩脫穎而出，別具意義啊！這次競爭真的太激烈！

近期演出史劇《衣袖紅鑲邊》表現大為出色的李俊昊，昨晚（6日）奪下了第58屆百想藝術大賞‎電視部門最優秀演技賞封王。

攤開此次電視部門男子最優秀演技賞入圍人選，除了李俊昊還有《魷魚遊戲》李政宰、《解取惡心的人們》金南佶、《Tracer》任時完與《D.P：逃兵追緝令》丁海寅，堪稱死亡之組。光是有李政宰與金南佶兩位大前輩，就知道李俊昊奪獎有多難能可貴，亦證明了演技並不輸人。

他發表感言第一句話老實的說「很想拿到這個獎」，不過卻很苦惱該不該準備得獎感言，因為「怕夢想的和現實不一樣」，但他還是笑著說：「昨晚睡前，想拿到最優秀賞的想法非常強烈。」
（圖源：YouTube@백상예술대상 截圖）

「沒能準備獲獎感言，不知道該說什麼，首先真心感謝所有一起演出《衣袖紅鑲邊》的人們，還有正在看節目向家人，想對你們說聲我愛你們，來到現場還有關注我的所有粉絲們，真心感謝大家，也謝謝評選我的所有人。」

他欲言又止哽咽了幾秒，感性的繼續說：「我呢，就像剛剛所說的，總是夢想著未來想做的事並且想讓夢想成真，我以後會成為更好的人，就在交出讓大家和我自己都能滿意且感動的好作品、實現夢想和大家見面的那天。非常感謝今天頒給我這個獎，我以後會做得更好，謝謝！」
（圖源：YouTube@백상예술대상 截圖）

李俊昊出身愛豆男團2PM，從2017年演出戲劇《金科長》就大有突破、演技獲得矚目，他目前已經以《衣袖紅鑲邊》拿下拿下第34屆韓國PD大賞演員賞，成為第一位拿下該獎的愛豆出身演員，此次奪得百想也是該獎愛豆出身第一人，意義非凡。李俊昊在獲得人氣獎時亦不忘介紹自己是「2PM俊昊」、感謝為他投票的粉絲。

▼李俊昊封王完整影片

▼人氣獎獲獎影片

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留言/評論
  • 看到俊昊發表感言時哽咽，我也跟著流淚了 想到他是2pm成員裡面最慢紅的一位，現在他的努力被看見了，已來到俊昊的季節 真心恭喜祝福他
    17小時前
  • 就是因為他有這種強烈的企圖心，所以才有今天的成就吧！這次的被提名者都很強，真的很難選，但是或許他出演的角色真的和他之前的演出差很多，也就是說他蛻變成了一個我們從沒看過的俊昊，至於其餘四位，他們演技當然很強大，但是或許還沒跳脫出他們能做出的演技裡（還是會看到之前角色的影子⋯）
    16小時前
  • 有在追2PM的就會知道俊昊是多麼努力了，所以看到他得獎也會特別由衷替他感到開心與心疼，我記得他剛出道時有段訪問說到他沒有其他團員來的俊俏與嘉賓效果所以電視台常常沒有選他上電視，很常一段時間宿舍裡就只有他一人，還有JYP原本是打算刪他練習生資格的，是媽媽私下打給社長請他再給俊昊一些時間~ 說真的，我真的很替他感到開心😘🐧🦊👍🏆🏆
    13小時前
  • 他的努力值得了⋯
    16小時前
  • 俊昊真的很努力，他的經歷可以拍勵志片了～他值得的。以前真的很可憐很辛苦～
    16小時前
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