【第58屆百想藝術大賞】《衣袖紅鑲邊》李俊昊擊敗李政宰等前輩封王，難掩激動發表感言：「強烈的想拿獎」

總覺得俊昊能打敗前輩脫穎而出，別具意義啊！這次競爭真的太激烈！

近期演出史劇《衣袖紅鑲邊》表現大為出色的李俊昊，昨晚（6日）奪下了第58屆百想藝術大賞‎電視部門最優秀演技賞封王。



攤開此次電視部門男子最優秀演技賞入圍人選，除了李俊昊還有《魷魚遊戲》李政宰、《解取惡心的人們》金南佶、《Tracer》任時完與《D.P：逃兵追緝令》丁海寅，堪稱死亡之組。光是有李政宰與金南佶兩位大前輩，就知道李俊昊奪獎有多難能可貴，亦證明了演技並不輸人。

他發表感言第一句話老實的說「很想拿到這個獎」，不過卻很苦惱該不該準備得獎感言，因為「怕夢想的和現實不一樣」，但他還是笑著說：「昨晚睡前，想拿到最優秀賞的想法非常強烈。」



「沒能準備獲獎感言，不知道該說什麼，首先真心感謝所有一起演出《衣袖紅鑲邊》的人們，還有正在看節目向家人，想對你們說聲我愛你們，來到現場還有關注我的所有粉絲們，真心感謝大家，也謝謝評選我的所有人。」

他欲言又止哽咽了幾秒，感性的繼續說：「我呢，就像剛剛所說的，總是夢想著未來想做的事並且想讓夢想成真，我以後會成為更好的人，就在交出讓大家和我自己都能滿意且感動的好作品、實現夢想和大家見面的那天。非常感謝今天頒給我這個獎，我以後會做得更好，謝謝！」



李俊昊出身愛豆男團2PM，從2017年演出戲劇《金科長》就大有突破、演技獲得矚目，他目前已經以《衣袖紅鑲邊》拿下拿下第34屆韓國PD大賞演員賞，成為第一位拿下該獎的愛豆出身演員，此次奪得百想也是該獎愛豆出身第一人，意義非凡。李俊昊在獲得人氣獎時亦不忘介紹自己是「2PM俊昊」、感謝為他投票的粉絲。



▼李俊昊封王完整影片



▼人氣獎獲獎影片



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