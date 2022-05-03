「时隔很久拍的珍贵合照✦」焕星CP韩孝周&李升基再次同框！韩孝周受邀李升基YouTube频道

继《首尔乡巴佬》再同框～期待看这对老朋友聊天吐槽彼此XDD

韩孝周与李升基2009年曾共演戏剧《灿烂的遗产》获得广大的回响，两个人红遍韩国海内外，「焕星CP」也成为韩剧迷心中的经典。



剧终之后，两个人仍保持友谊逾十年，2020年韩孝周曾作客李升基与车太铉主持的综艺节目《首尔乡巴佬》，李升基就曾提到两个人不时还会约出来吃饭，在通讯软体上聊天内容相当有趣。（延伸阅读：《首尔乡巴佬》李升基爆料想约韩孝周，但得到回答总是暧昧不明！？）



今（3）日，这对萤幕CP又同框啦！韩孝周於个人IG发布了与李升基的合照，透露了受邀李升基的YouTube频道：「时隔很久和升基一起拍的珍贵合照✦ 一边吃著美食、一边喝著酒、一边聊著我们的故事，还有优秀的音乐，也谢谢你让我认识了好朋友！很快再见面吧，朋友们！升基YouTube『HUMAN TABLE』兴起吧！！」



李升基近期斜杠当YouTuber开设了频道「李升基xHUMANMADE」，内容包含了料理「HUMAN TABLE」与音乐「TABLE CONCERT」两部分，李升基会自己亲手做料理，也会演唱歌曲。现在看来，观众很快就能看到韩孝周作客的内容了！

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