「時隔很久拍的珍貴合照✦」煥星CP韓孝周&李昇基再次同框！韓孝周受邀李昇基YouTube頻道

繼《首爾鄉巴佬》再同框～期待看這對老朋友聊天吐槽彼此XDD

韓孝周與李昇基2009年曾共演戲劇《燦爛的遺產》獲得廣大的回響，兩個人紅遍韓國海內外，「煥星CP」也成為韓劇迷心中的經典。



劇終之後，兩個人仍保持友誼逾十年，2020年韓孝周曾作客李昇基與車太鉉主持的綜藝節目《首爾鄉巴佬》，李昇基就曾提到兩個人不時還會約出來吃飯，在通訊軟體上聊天內容相當有趣。（延伸閱讀：《首爾鄉巴佬》李昇基爆料想約韓孝周，但得到回答總是曖昧不明！？）



今（3）日，這對螢幕CP又同框啦！韓孝周於個人IG發布了與李昇基的合照，透露了受邀李昇基的YouTube頻道：「時隔很久和昇基一起拍的珍貴合照✦ 一邊吃著美食、一邊喝著酒、一邊聊著我們的故事，還有優秀的音樂，也謝謝你讓我認識了好朋友！很快再見面吧，朋友們！昇基YouTube『HUMAN TABLE』興起吧！！」



李昇基近期斜槓當YouTuber開設了頻道「李昇基xHUMANMADE」，內容包含了料理「HUMAN TABLE」與音樂「TABLE CONCERT」兩部分，李昇基會自己親手做料理，也會演唱歌曲。現在看來，觀眾很快就能看到韓孝周作客的內容了！

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