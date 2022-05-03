成为真正的CEO！安孝燮与经纪人共同成立新经纪公司，接下来的作品有《在你的时间里》和《金师傅3》？

近日，安孝燮与旧东家 Starhaus 娱乐合约到期，宣布与经纪人共同成立经纪公司。

The Present Company 是安孝燮和出道前就一起合作的经纪人共同成立的公司，以「现在生活的我们，创造今天的快乐」爲目标的新生娱乐公司。The Present Company 常务金敏智（音，김민지）表示：「以『像礼物一样活在当下』的意义，希望与大众一起享受快乐和热情。」



安孝燮最近在人气爆棚的《社内相亲》中饰演财阀第三代CEO「姜泰武」一角，塑造了充满魅力的角色。《社内相亲》还登上 Netflix 世界排名第2位，在全球引起热烈的反响，也让更多人记住他，成为大势演员。



2015年以《扑通扑通LOVE》出道的安孝燮，陆续出演《虽然30但仍17》、《Abyss》、《浪漫医生金师傅2》、《红天机》、《社内相亲》等作品，用多样的作品，展现完全不同的样貌。接下来的新作品是与全汝彬、姜勋搭挡的《在你的时间里》，该剧是翻拍自台剧《想见你》，剧中他将再次一人分饰两角。



在原本的新闻中，提到的新作品还有《浪漫医生金师傅3》，不过...后来已经进行修改。之前就有消息传出韩石圭、安孝燮会一起出演《浪漫医生金师傅3》，甚至连「金师傅」韩石圭本人也说会拍摄第三季，但是 SBS 方面一直回应：「还在讨论阶段。」希望可以快点看到啊（敲碗～）

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