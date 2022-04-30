「本以为只要帮PSY写歌就好」结果还Rap、跳舞、宣传、甚至在MV中演戏变身男郎的BTS SUGA

「本以为只要帮PSY写歌就好」结果还Rap、跳舞、宣传、甚至在MV中演戏变身男郎的BTS SUGA

KPOP   2022年4月30日   星期六12:13   MiJimin   6

（封面图源：youtube@officialpsy、tiktok@42psy42）

不只是粉丝，连网友们也大开眼界～！SUGA 根本一手(首)包办了。

超人气 solo 歌手 PSY 的洗脑神曲《江南Style》迎来发行的第10周年，当初也在演唱会上说过会於2022年再创奇迹，这次他发行的新专辑《PSY 9th》与多位人气歌手合作，有 Jessi、成始璄、Zico、华莎、Heize、秀智、Crush…等人。
（图源：FB@PSY）

其中，与 BTS 防弹少年团成员 SUGA 为首波主打歌曲的《That That》更是在公开 MV 后引发热烈讨论，不只是亲自作词作曲，还直接客串 MV 帅气登场，合唱合舞外加一起演戏。
（图源：FB@PSY）
（图源：IG@42psy42）

▼PSY《That That》(prod. & feat. SUGA of BTS) MV：

此外还有合体舞蹈宣传～，这次不是PSY女郎，而是PSY男郎 SUGA 最为火爆了！

@42psy42 That That That #ThatThat That That (prod. & feat. SUGA of BTS) - PSY

SUGA IG 限动：
（图源：IG@agustd）（图源：IG@42psy42）

▼网友自制中字 MV，供大家参考：

大家觉得这首歌如何呢？

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留言/评论
  • 結果看到了超活潑動態的玧其XDD
    2小时前
  • MV很酷！
    2小时前
  • 利培瑛
    2小时前
  • Ruby Tseng
    41分前
  • Chia YU Liu😂
    1小时前
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