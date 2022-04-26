朴炯植为师姐宋慧乔应援送咖啡车！这次终於不是直男审美风了XD

朴炯植又来给师姐宋慧乔从咖啡车了。

最近，宋慧乔正在拍摄新剧《The Glory》中，朴炯植为了给师姐打气，特意送来了应援的咖啡车。宋慧乔很开心地通过个人SNS晒出照片，同时tag了朴炯植，并留言表示：「THANK U!!!」 红白相间的咖啡车上印著宋慧乔的珠宝大片，以及「文老师一点都不可怕，很美」。 比起朴炯植之前送出的只有两行字、什么图片都没有的直男风咖啡车，这次他终於知道要放上师姐美照了。



宋慧乔和朴炯植同属於经纪公司UAA，作为师姐弟的两人私交甚好。而朴炯植从去年开始转到了UAA实务组成立的P&Studio旗下，UAA和P&Studio则是合作伙伴，宋慧乔和朴炯植依旧是师姐弟关系。

其实朴炯植也不是第一次给宋慧乔从餐车了，师姐在拍摄《现正分手中》时，他不仅送了咖啡车，还在电视剧首播当天送去了花束。



2018年朴炯植拍摄《金装律师》（Suits）时，宋慧乔也送去餐车为弟弟应援，称对方是「我们帅气的忙内炯植」。



此外，《The Glory》讲的是主人公梦想成为建筑师，但是因为高中时候在校园受到残忍的暴力事件被迫自己退学，然后结婚生子，并且在孩子升去小学后，自己担任加害者孩子的班主任，对当初的加害者，旁观者进行彻底的报复，是一个邪恶而又悲伤的复仇故事。

由宋慧乔和李道晛联袂主演，编剧则是写出 《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等超人气韩剧的金牌编剧金恩淑。

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