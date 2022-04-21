他们都是模特儿出身！金英光&李圣经有望携手《说是爱情》共谱因复仇开始的恋情

感觉两人站在一起就很搭啊♥

根据今日《朝鲜日报》及《News1》报导，金英光与李圣经有望担任Disney+新剧《说是爱情》的男女主角。

《说是爱情》剧情叙述一对男女因仇恨产生纠葛，却放下了复仇、开始互相理解对方的艰难困境，是部会让人动容且心动的浪漫爱情剧。

金英光收到男主角「韩东振」的提案，韩东镇是名工作狂，一辈子都在与孤独奋斗，为此沉迷在了工作之中。当他因爱情受伤、忍受著孤独的日子里，他遇到了为复仇而和他纠缠在一起的女子「宇宙」，人生发生变化。



「申宇宙」很有可能由李圣经担任，申宇宙要向影响自己家庭甚至是整个人生的韩东镇报复，但在逐渐了解韩东镇之后却下不了手，反而对他出现了不同的情感而陷入混乱。



《说是爱情》计画在明年上半年公开，而金英光近期拍摄了Netflix影集《命定之人》‎，与姜海林、金容智、金秀娟合作，该剧预计今年上映；李圣经近期则与金永大合作了tvN电视剧《流星》‎，明日正要首播。



金英光与李圣经都是模特儿出身，两个人的长腿经常都是观众注意的焦点，不晓得真正搭档模样会是如何呢？站在一起肯定气场不凡吧！

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