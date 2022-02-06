Netflix 2022年也有超多精彩韓劇！金宇彬回歸作《末日騎士》韓版《紙房子》等，戀愛、驚悚、科幻一網打盡

獲獎原著改編、大咖影星加盟，加上值得信任的編導團隊，Netflix這11部新劇都讓人十分期待！

Netflix目前為止在韓國投資超過1兆韓元，打造了130部以上作品，今年也計畫繼續推出25部韓劇、電影和綜藝。 已經公開的《殭屍校園》和快要開播的《三十九》、《二十五，二十一》、《氣象廳的人們》等等就不多做介紹啦，這次主要分享還在拍攝階段的新劇！

1. 《少年法庭》

這是一部律政劇，厭惡少年犯的法官被派到地方法院少年法庭、負責審理複雜的案件，努力在厭惡少年犯的心情和追求公義刑罰的堅定信念間求取平衡，向犯下重罪的少年犯和放任不管的社會發出振聾發聵的聲音。 由《名不虛傳》、《我親愛的朋友們》、《Life》洪鍾燦導演與金玟錫編劇合作打造，金憓秀、金武烈、李星民、李姃垠等主演，2月25日開播。



2. 《魔幻之音（安娜拉蘇瑪娜拉）》

改編自河日權作家同名漫畫的感性音樂劇，講述太早成為大人的少女和不想長大的魔術師相遇的故事。 池昌旭飾演住在廢棄遊樂園的神秘魔術師「李乙」，崔成恩飾演失去成為魔術師的夢想、過著艱難生活的女高中生「尹雅伊」，黃寅燁飾演不懂與他人交流、埋頭K書的資優生「羅日等」。



3. 《再婚上流》

這是一部現實諷刺局，講述為了和高級私人婚友社裡的頂級單身漢結婚，各自向著慾望奔跑的故事。 女主角「徐惠盛」（音，金喜善 飾）原本是江南中產主婦，一瞬間失去所有後偶然在婚友社遇到已經徹底改變人生的「陳宥熙」（音，鄭釉珍 飾），為了獲得婚友社中只有0.001%的頂級單身漢而加入慾望的競賽。 主演還有李玹旭、鄭釉珍、朴勛、車芝燕等。



4. 《模範家族》

一個家庭面臨破產和離婚的危機，負擔家計的他在此時發現裝有鉅款的車輛，也因而捲入毒販集團的交易。 鄭宇、朴喜洵、尹振瑞、朴知妍等主演。



5. 《天外迷蹤》

洪志孝尋找隨著神秘光線一起消失的男友，在幽浮迷的幫助下一步步接近神秘的秘密。 本劇出自《人性課外課》創作群之手，由全餘贇（全汝彬）、林珍娜擔任主演。



6. 《蘇利南》

犯罪劇集，講述在南美國家蘇利南做生意的韓國企業家，別無選擇下冒著生命危險加入國情院的秘密任務，一起逮捕蘇利南大毒梟。 改編自真實故事，河正宇飾演生意人「姜仁久」，黃晸玟飾演毒梟「全耀煥」，朴海秀飾演國情院美洲支部組長「崔昌浩」，趙宇鎮飾演全耀煥的得力助手「卞基泰」，柳演錫飾演全耀煥的律師「朴大衛」，由《群盜：民亂的時代》、《北風》的尹鍾彬導演與《朝韓夢之隊》、《驅鬼特攻隊》、《北風》的權聖輝編劇合作打造。



7. 《閃耀國度》

這部超寫實浪漫喜劇以時尚界為背景，描述一群熱血千禧青年奮力追逐夢想、愛情與友誼，並在三者之間尋求平衡的故事。 蔡秀彬飾演奢侈品牌宣傳代理公司的課長「表智恩」（音），崔珉豪飾演自由職業修圖師「池禹旻」（音）。



8. 《紙房子：兩韓統一篇》

犯罪搶劫劇集，以韓半島為背景，講述神秘的天才戰略家從兩韓集結各有不同個性和能力的竊賊們，計畫一起偷走新鑄貨幣，對抗出乎意料的變數、綁架人質的過程。 改編自西班牙同名電視劇，由《客：The Guest》、《Voice》、《Black》導演金弘善與《精神病患者日記》、《我的全像情人》編劇劉勇在合作打造。 劉智泰飾演「教授」，金侖珍飾演警察廳危機協商組組長鮮於珍，朴海秀飾演「柏林」。



9. 《戀愛大戰》

她最痛恨輸給男人、他最不信任女人，然而愛與恨只有一線之隔，他們在戰爭一般的愛情中也從彼此身上獲得治癒。 金玉彬飾演娛樂專門法律事務所的新人律師「余美蘭」（音），劉台午飾演男主角「南康浩」（音），此外還有金志勛、高源熙主演。



10. 《命定之人》

驚悚推理劇，一樁兇殺案圍繞約會軟體「Somebody」發生，開發者「Some」和她的朋友們與可疑人物「尹吾」（音）扯上關聯。 金英光、姜海林、金容智、金秀娟主演，《摩登男孩》、《蘿莉塔：情陷謬思》、《柳烈的音樂專輯》鄭址宇擔任導演。



11. 《末日騎士》

改編自同名獲獎網漫，講述空氣污染嚴重、必須靠呼吸機維生的2071年，一位難民為了生存而奮力打進勢力龐大的快遞階級的故事。 劇中韓半島急劇沙漠化，僅存的1%人類形成階級社會，快遞司機在其中有著重要作用。 金宇彬飾演身手非凡的傳奇快遞司機「5-8」，姜有皙飾演一心向他看齊的難民少年「四月」（音），李絮飾演國防情報司令部軍官「雪娥」（音），是四月的救命恩人，把他當家人照顧。 《監諜任務》 、《偷天對決》曹義錫擔任導演。



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