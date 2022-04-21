他們都是模特兒出身！金英光&李聖經有望攜手《說是愛情》共譜因復仇開始的戀情

感覺兩人站在一起就很搭啊♥

根據今日《朝鮮日報》及《News1》報導，金英光與李聖經有望擔任Disney+新劇《說是愛情》的男女主角。

《說是愛情》劇情敘述一對男女因仇恨產生糾葛，卻放下了復仇、開始互相理解對方的艱難困境，是部會讓人動容且心動的浪漫愛情劇。

金英光收到男主角「韓東振」的提案，韓東鎮是名工作狂，一輩子都在與孤獨奮鬥，為此沉迷在了工作之中。當他因愛情受傷、忍受著孤獨的日子裡，他遇到了為復仇而和他糾纏在一起的女子「宇宙」，人生發生變化。



「申宇宙」很有可能由李聖經擔任，申宇宙要向影響自己家庭甚至是整個人生的韓東鎮報復，但在逐漸了解韓東鎮之後卻下不了手，反而對他出現了不同的情感而陷入混亂。



《說是愛情》計畫在明年上半年公開，而金英光近期拍攝了Netflix影集《命定之人》‎，與姜海林、金容智、金秀娟合作，該劇預計今年上映；李聖經近期則與金永大合作了tvN電視劇《流星》‎，明日正要首播。



金英光與李聖經都是模特兒出身，兩個人的長腿經常都是觀眾注意的焦點，不曉得真正搭檔模樣會是如何呢？站在一起肯定氣場不凡吧！

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