《Sweet Home 2》路透照曝光：李阵郁拍戏要「增高」，这么干净的样子还是第一次见！

《Sweet Home》第2季终於开机拍摄了！

高分丧尸片《Sweet Home》在2020年末上档之后就收视率火爆，彻底揭露人性黑暗面的题材让观众们看得直呼过瘾。这部剧里的尸毒不靠咬人传染，完全始於人的欲望，简单来说人的欲望就是病毒，从而进一步揭露剧中人物背后隐藏的故事，把恐惧伸展到了屏幕之外，直至至观众们的内心。总之无论从剧情到特效都是很精彩，让观众们从开头到尾都处於兴奋的状态。

虽然早就传出要拍第二季的消息，但似乎迟迟没有动静。不过，最近有网友拍到《Sweet Home》开机拍摄路透照，我们终於等到了新一季。一辆卡车里装满了新剧的道具和戏服，一排军装和脏脏的白衬衣很显眼，储存箱上贴著「Sweet Home 2」的字样，不知道里面装的都是什么呢？



저번주 주말에 서울 현대백화점에서 스위트홈2 촬영했규나ㄷ pic.twitter.com/HmJ4vlW2O8 — 송강한친구 (@now_love_) April 18, 2022

还有网友拍到了停在百货店门口的损毁汽车以及武装警察，想必又是一场恶战要展开了。



더현대 오늘 휴무인데 앞에 부서짐 차있고 무장경찰 엑스트라? 있는데 뭔가 촬영하고 있는데 송강이 찍는 건가봄 pic.twitter.com/dxfuNXo4pH — 교환형배터리 (@9kyo_index) April 18, 2022

而最吸引人的则是男主角之一的李阵郁的剧照，他穿著西装站在台子上，比旁人都要高。要知道第一季中饰演冷酷杀手的李阵郁几乎每次登场都衣著褴褛，满身污垢，这次竟然穿上了干净的西装，脸上也毫无污渍，很难不让人好奇到底发生了什么事情。



期待《Sweet Home 2》的正式开播！

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