《Sweet Home 2》路透照曝光：李陣郁拍戲要「增高」，這麼乾淨的樣子還是第一次見！

《Sweet Home》第2季終於開機拍攝了！

高分喪屍片《Sweet Home》在2020年末上檔之後就收視率火爆，徹底揭露人性黑暗面的題材讓觀眾們看得直呼過癮。這部劇裡的屍毒不靠咬人傳染，完全始於人的慾望，簡單來說人的慾望就是病毒，從而進一步揭露劇中人物背後隱藏的故事，把恐懼伸展到了屏幕之外，直至至觀眾們的內心。總之無論從劇情到特效都是很精彩，讓觀眾們從開頭到尾都處於興奮的狀態。

雖然早就傳出要拍第二季的消息，但似乎遲遲沒有動靜。不過，最近有網友拍到《Sweet Home》開機拍攝路透照，我們終於等到了新一季。一輛卡車裡裝滿了新劇的道具和戲服，一排軍裝和臟髒的白襯衣很顯眼，儲存箱上貼著「Sweet Home 2」的字樣，不知道裡面裝的都是什麼呢？



저번주 주말에 서울 현대백화점에서 스위트홈2 촬영했규나ㄷ pic.twitter.com/HmJ4vlW2O8 — 송강한친구 (@now_love_) April 18, 2022

還有網友拍到了停在百貨店門口的損毀汽車以及武裝警察，想必又是一場惡戰要展開了。



더현대 오늘 휴무인데 앞에 부서짐 차있고 무장경찰 엑스트라? 있는데 뭔가 촬영하고 있는데 송강이 찍는 건가봄 pic.twitter.com/dxfuNXo4pH — 교환형배터리 (@9kyo_index) April 18, 2022

而最吸引人的則是男主角之一的李陣郁的劇照，他穿著西裝站在檯子上，比旁人都要高。要知道第一季中飾演冷酷殺手的李陣郁幾乎每次登場都衣著襤褸，滿身污垢，這次竟然穿上了乾淨的西裝，臉上也毫無污漬，很難不讓人好奇到底發生了什麼事情。



期待《Sweet Home 2》的正式開播！

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