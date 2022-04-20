俊昊&润娥确定合作新剧《King The Land》！「无法忍受假笑的他」与「为了工作必须假笑的她」，化学反应引人期待♥️

「Señorita CP」成真了！终於能看到俊昊和润娥一起演甜甜的爱情剧啦~

电视剧《King the Land》是一部爱情喜剧，无法忍受虚伪笑容的财阀继承人男主，与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的女主「千沙朗」（音）相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。 「King the Land」是剧中所有酒店经理的梦想、VVIP贵宾室。

俊昊饰演男主角「具原」（音），不得已进入拥有酒店、航空、流通等各领域生意的King集团的继承大战，拥有清晰的头脑、天生的气度、犀利的魅力，唯一缺乏的就是对恋爱的感觉。



少女时代润娥饰演女主角「千沙朗」（音），拥有用笑容让世界变得明亮的魅力，进入曾在儿时给她最美好回忆的King酒店后，一边对抗身边的偏见与误解一边成长。



《King the Land》计画在结束选角之后於今年秋季开拍，正在讨论播出时间和平台。 《僵尸校园》千成日编剧担任creator，《衣袖红镶边》《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》《走进你的时间》制作公司NPIO娱乐与BY4M共同制作。

俊昊和润娥在去年的MBC歌谣大祭典一起带来了《Señorita》的双人舞台，当时就引起不小轰动！两人都是偶像出身、跨界演戏获得亮眼成绩，这次合作新剧也让人十分期待啊~



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